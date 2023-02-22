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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:46
881
0

Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала

Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»

22 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:46
881
0
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» пропустил 5 голов в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 финала.

Названы лучшие игроки в матче. Ими стали авторы дублей в составе галактикос: Винисиус Жуниор, получивший от WhoScored невероятные 9.5 балла, и Карим Бензема (9.0).

Лучшим игроком матча от УЕФА признан нападающий Реала Винисиус Жуниор.

Комментарий группы технических наблюдателей УЕФА: «У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 2:0. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Эдер Милитао. Модрич тоже провел потрясающий матч».

Оценки за матч ЛЧ Ливерпуль – Реал – 2:5 (по версии WhoScored)

Оценки за матч ЛЧ Айнтрахт – Наполи – 0:2 (по версии WhoScored)

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов WhoScored Винисиус Жуниор Карим Бензема лучший игрок
Источник WhoScored
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