Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала

«Ливерпуль» пропустил 5 голов в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 финала.

Названы лучшие игроки в матче. Ими стали авторы дублей в составе галактикос: Винисиус Жуниор, получивший от WhoScored невероятные 9.5 балла, и Карим Бензема (9.0).

Лучшим игроком матча от УЕФА признан нападающий Реала Винисиус Жуниор.

Комментарий группы технических наблюдателей УЕФА: «У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 2:0. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Эдер Милитао. Модрич тоже провел потрясающий матч».

Оценки за матч ЛЧ Ливерпуль – Реал – 2:5 (по версии WhoScored)

Оценки за матч ЛЧ Айнтрахт – Наполи – 0:2 (по версии WhoScored)