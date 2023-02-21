Не только славой Вирер и Синнера. Как Зюдтироль прокладывает путь наверх

На просьбу итальянского коллеги назвать клуб-сенсацию нынешнего футбольного сезона на Апеннинах я ответил не сразу. Однако, поразмыслив, выдал, как отметил мой собеседник, правильный ответ. Он не сразу приходит в голову даже тем, кто внимательно следит за итальянским футболом. Так и хочется назвать «Наполи», однако посягательство партенопейцев на чемпионство в принципе читалось перед стартом сезона. Другое дело, что неожиданностью стало их явное превосходство над оппонентами. «Удинезе»? Оказался, к сожалению, калифом на какое-то непродолжительное время. «Монца»? Команда играет в соответствии со своими нынешними амбициями, находясь посреди турнирной таблицы. Однако вполне может рассчитывать на прогресс в следующем сезоне. Перечисленные клубы заметны, конечно, в хит-параде прогресса, но здесь хочу рассказать не о них. Настоящим открытием текущего сезона стал клуб «Зюдтироль», представляющий Трентино Альто Адидже/Южный Тироль – регион больше известный высоким процентом немецкоязычного населения и почитанием биатлона, чем любовью к футболу.

Южнотиролец, герой романа Луки Д’Андреа «Сущность зла» со смехом говорит: «В восемьдесят втором, когда Италия выиграла мировой чемпионат по футболу, у нас тут все ходили с вытянутыми мордами… Мы болели за Германию». Не знаю, как тогда, а сейчас, по свидетельству многих из общавшихся с жителями этого региона, симпатии здешних тифози все же на стороне сборной Италии. Однако с этого сезона местный фан-люд получил повод и для локальной гордости: здешняя команда «Зюдтироль» (базируется в 105-тысячном Больцано – столице одноименной провинции), которая только-только впервые в своей почти полувековой истории поднялась в серию В, разрывает этот дивизион, комфортно обосновавшись в группе лидеров и ведя борьбу за путевку в элитный итальянский дивизион. Вызывающее турнирное шествие «тиролези» сенсационно, ведь по суммарной стоимости состава они уверенно занимают… последнее место в серии В. А тем не менее…

Двухопорная архитектура

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерпаоло Бизоли

Конечно, если команда лишена звезд, но, вместе с тем, шествует по верхним ступеням турнирной таблицы, то исключительна роль тренера. Пьерпаоло Бизоли как игрок большую часть своей карьеры провел в составе «Кальяри» в 1990-е. Он был преимущественно правым полузащитником, изредка опорником, но все время тяготел к оборонительной манере игры, именно в разрушении проявлял свои добродетели лучше, чем в креативе. Может, отсюда и его внимание уже как тренера к тщательному построению защитной крепости. Особенность этого алленаторе – заключение недолгосрочных контрактов (нынешний, кстати, истекает в июне) и взрывной характер. Отсюда и удаления, в том числе и в домашнем поединке против «Комо» (возмутился назначением пенальти в ворота своей команды в самом эпилоге матча), из-за которого отсутствовал на тренерском мостике во время выездной игры против «Козенцы». В игре против «Комо» случился, кстати, и забавный эпизод, когда Бизоли прервал проход нападающего гостей Патрика Кутроне, отобрав у того мяч, мотивировав это тем, что игрок «Комо» уже выпустил мяч за поле. Кутроне долго возмущался, но в итоге эпизод завершился аутом в пользу «альтоалезини».

Что говорить, если за почти два десятка лет тренерской карьеры Бизоли сменил добрую чертову дюжину клубов, а личным рекордом продолжительности пребывания на тренерском мостике для него является работа в «Чезене» в 2012–2014 гг. Продолжался тогда добросовестный труд на «морских коньков» 2 года и 3 месяца. Воистину вечный пилигрим! Самой успешной была его каденция в клубе «Фолиньо» в сезоне-2007/08. Там процент побед его подопечных был самым большим, но все равно не дотягивал до половины – 47,62%. Полагаю, что именно в Больцано Бизоли нашел себя как наставник. Он предложил своим подопечным тактическую схему 4–4–2 с двумя опорниками (периодически она трансформируется в 4–3–3), и это оправдывает себя! Пришел к идее двухопорникового построения Бизоли, возглавив команду после неудачного начала сезона. Три поражения на старте от «Брешии», «Венеции» и «Реджины» (эта-то потрепала больцанцев уж слишком беспощадно – 4:0!) вкупе с вылетом из Кубка Италии стоили должности главного тренера Леандро Греко – предшественнику Бизоли. К слову, он остался в клубе, работает помощником главного и руководил действиями «альтоалезини» в Козенце из-за дисквалификации Пьерпаоло.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Тайт (№21)

Кто же те два опорника, которые призваны претворять в жизнь тактическую изюминку Бизоли? Это, так сказать, вариативная составляющая. Иногда Лука Белардинелли и Марко Помпетти – правоногий высокорослый атлет и невысокий левоногий крепыш соответственно, зачастую Ханс Николусси и капитан команды Фабиан Тайт (отважный верховода, душа коллектива!). Но независимо от состава опорной зоны «Зюдтироля» она проявляет себя как упорное, неуступчивое звено, способное выгрызть мяч у самых изобретательных плеймейкеров противника.

Креатив «тиролези» олицетворяют коренастый опытный центрфорвард Рафаэль Одогву (лидирует среди бомбардиров «бьянко-росси», забив 8 голов), а также атакующий полузащитник по прозвищу «Маленький принц» Даниэле Казираги (лидер команды по ассистам – насобирал их в этом сезоне уже 6). Одогву цепкий, мощный, тактически грамотный нападающий, прекрасно прикрывающий мяч корпусом и не лишенный голевого чутья. Примечательно, что все свои переходы на протяжении карьеры этот 32-летний форвард совершил как свободный агент. В конце концов, похоже, нашел себя! Особенно ему удался матч против возглавляемой Филиппо Индзаги амбициозной «Реджины» уже во 2-м круге, в котором Одогву отличился дублем и имел все основания рассчитывать и на пенальти после вероятного фола на себе в штрафной соперников. А Казираги – это элегантный, креативный, сообразительный треквартиста. Футбольный кумир Казираги – Алессандро Дель Пьеро. Красноречиво, не правда ли?

Важную роль в коллективе играет вратарь Джакомо Полуцци. В прошлый уикэнд он непревзойденно отыграл в матче против «Козенцы» (получил от sofascore.com умопомрачительную оценку 9,3!): ликвидировал угрозу после выхода один на один, отразил и пенальти, и добивание после него. Идеальная работа кипера! Полуцци сыграл вдохновляющую роль для своих партнеров, которым было крайне сложно в последние минуты матча, когда из-за удаления новичка команды левого полузащитника Габриэля Лунетты «бьянко-росси» вынуждены были отчаянно обороняться от назойливых атак «волков». Выстояли в итоге! Примечательно, что незадолго до удаления на 88-й минуте статистика владения мячом была 50/50, а общая за матч – 61:39 в пользу «Козенцы».

Обратил внимание, что, несмотря на пребывание наверху таблицы, разница мячей у больцанцев только «+1». Особенность команды в том, что свои победы (в основном минимальные) она одерживает, что называется на жилах. Если же игра не идет, то бывало несколько раз, что команда, пропустив в дебюте, в дальнейшем уже не оказывала весомого сопротивления. В итоге, в пассиве одного из лидеров серии В – три неминимальных поражения. Немало в игре «тиролези» зависит от настроения, хотя, вроде бы, и возрастная команда (как правило, средний возраст стартовой одиннадцатки существенно превышает число 29). Был в сезоне период, когда «зюдтиролези» в чемпионате трижды подряд играли со счетом 2:2. Аналогов такой стабильности поискать еще в футбольной истории! Впрочем, это веселье-дурновкусица было вовремя пресечено.

Остроумцы отмечают: мол, представители холодного горнолыжно-биатлонного Южного Тироля чувствуют себя хорошо зимой, поэтому и совершили в самое прохладное время года шаг наверх, а вот потеплеет, и их надежды растают, что та Снегурочка в погожий весенний день. Действительно, в Козенце во время выездного матча «тиролези» столбик термометра поднялся до 14оС (хотя пока и февраль!), и гости выглядели не слишком убедительно. И все же, подопечным Бизоли, по-моему, вполне по силам подтвердить свои амбиции и при потеплении на дворе.

Зрительская составляющая

«Бьянко-росси» особенно умелы на своем поле. Крохотный «Стадио Друзо» способен принять лишь немногим более 5500 зрителей. Скажем, домашняя арена хоккейного клуба «Больцано» под названием «Палаонда» вмещает 7220 зрителей. Хоккеисты из Больцано куда успешнее футболистов-земляков: 19 итальянских чемпионств, две победы в Австрийской лиге. Что говорить, если в свое время за ХК «Больцано» играли такие легенды, как Яромир Ягр, Скотт Янг, Сильвен Тарджон, олимпийский чемпион-80 Марк Павелич! Но в этом сезоне футбол составляет достойную конкуренцию хоккею в битве за зрителя в Больцано, хотя в нем и нет таких звездных чужестранцев. Во всяком случае, аншлаги на «Стадио Друзо» – частое явление. Средняя посещаемость домашних матчей больцанцев превысила 3800 зрителей. Замечу, что никогда прежде не было такого интереса к футболу в Больцано!

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Предыдущие рекорды среднесезонной посещаемости вызывают улыбку: в начале 2010-х гг. «тиролези» пару раз пересекли отметку в 1500 человек, и зачастую большинство из них были пассивными созерцателями, а не пылкими тифози. Отмечу, что не в последнюю очередь на посещаемость повлияла и завершившаяся в прошлом году реконструкция арены. А архитектурное бюро Dejaco&Partner, спроектировавшее это обновление «Стадио Друзо», подготовило и проект расширения арены до 15 000 мест на случай, как говорили пару лет назад, «гипотетического дебюта в серии А». Сейчас, в феврале 2023 г., учитывая очковый багаж, дебют бьянко-росси в серии А не выглядит таким уж гипотетическим. Добавлю, что в декабре прошлого года муниципалитет Больцано объявил европейский тендер на передачу управления стадионом частному лицу в рамках 20-летней концессии стоимостью 46 млн евро, с оговоренным обязательством завершить строительные работы и оборудовать внутреннюю отделку стадиона. Отмечу, что стоимость билетов на домашние матчи «Зюдтироля» самая что ни есть демократичная: в лучший так называемый сектор Голд можно попасть, заплатив сумму в 45 евро, а пропуск в фанатский сектор 5, или на «Градинату Норд» обойдется Вам только в 15 евро, льготная цена (если вам меньше 16 лет) – 11 евро. Для сравнения: стоимость билетов на домашние матчи «Дженоа», которая конкурирует с «тиролези» за самые высокие места в серии В, достигает 60 евро, а на игры в родной местности еврогранда 1990-х «Пармы», ныне также ведущей борьбу за право вернуться в серию А, цена пропусков достигает сотни евро!

Ультрас-группировки «Зюдтироля» никогда не отличались многочисленностью. И Gradinata Nord Bolzano («сердце тифози Южного Тироля»), и Eagles Supporters (создана в 2013 г.), и Ultras Centurie, и Centurie Biancorosse (отличаются широким использованием изображений центурионов на своих баннерах, а также подчеркнутой проитальянскостью), и Forever Alto (ответвление Ultras Centurie) насчитывали несколько десятков человек каждая. Считанные разы, и на не слишком дальние выезды больцанские болельщики собирали более сотни человек во время гостевых поединков своих любимцев. Как правило, за командой следовало всего несколько десятков человек. Однако в этом сезоне наблюдается настоящий подъем, и количество выездных тифози «зюдтиролези» часто достигает двух сотен человек, каждому выезду предшествует зазывная реклама с текстом: «Все – в…». Вместо троеточия следует подставить название города, куда направляются тифози «бьянко-росси». Есть все основания полагать, что футбольный бум в Больцано надолго! Хоккею – достойную конкуренцию!

Под руководством прагматичного менеджмента

«Итальянское творчество плюс немецкая дисциплина», – так когда-то сформулировал в беседе со мной формулу успеха итальянский топ-менеджер крупного немецкого химического концерна (его фамилия, к слову, переводится с итальянского как «немец»). Полтора года назад президентом «Зюдтироля» стал весьма похожий внешне на Лотара Матеуса Герхард Компер, сменив на должности Вальтера Баумгартнера, возглавлявшего клуб в течение 13-ти лет. Нового президента называют «обладателем итальянского паспорта и носителем германской ментальности». Победная смесь, не так ли? Интересна вся управленческая команда «тиролези». Вице-президент Вальтер Пардашер является топ-менеджером итальянской автомагистрали А22 и консорциума сельскохозяйственных кооперативов (насчитывает 77-летнюю историю, 4600 производителей, 12 кооперативов), слоганом которого являются следующие слова: «Домашний очаг яблок» (к слову, всем капитанам гостевых команд на «Стадио Друзо» перед началом матча капитан «бьянко-росси» вручает коробку яблок).

Показателен и другой лозунг этого объединения: «То, что одному не по силам, мы сделаем вместе!» Интересной личностью является и член Административного совета клуба Федерико Мерола, директор инвестиционной компании в сфере инфраструктуры, которая основана тремя крупнейшими пенсионными фондами Италии. В свое время, в конце 1990-х гг. он входил в группу деловых людей, занимавшихся пересмотром государственного долга бывшего СССР перед частными инвесторами. И Совет директоров «Зюдтироля» в целом изобилует немецкими и итальянскими фамилиями в пользу немецких в небольшой пропорции. Недруги злорадствуют: мол, это идеальное сочетание, чтобы не тратиться на трансферы игроков. Однако если и без суперзатрат есть результат, то не свидетельство ли это правильности такого прагматичного подхода и умения вести дела?

К вершинам!

Изольде Костнер, Каролина Костнер, Доротея Вирер, Янник Синнер – выдающиеся спортсмены из Южного Тироля. Правда, успехов они в большинстве своем добились в зимних и индивидуальных видах спорта (не без исключений, конечно). А вот футбольная слава этого своеобразного региона по большому счету только сейчас начинает коваться. Футбол – летний вид спорта и отнюдь не индивидуальный. Тем не менее итальянская футбольная тактическая грамотность вместе с немецкой организованностью могут на выходе дать нужный эффект. Во всяком случае, многие из завсегдатаев серии В, и даже титулованные клубы, опустившиеся в этот низший дивизион из элиты, уже почувствовали на себе упорство, несгибаемость и отлаженность больцанского футбольного механизма. «Зюдтиролю» по силам повышение в классе! Практически всю территорию Трентино-Альто-Адидже занимают горы, этот регион является признанным мировым центром альпинизма (знаменитый Райнхольд Андреас Месснер, человек, который первым в мире покорил абсолютно все «восьмитысячники», родом именно отсюда). А значит, местный люд знает толк в том, как достигать вершин. Почему футболисты должны быть исключением!

Алексей РЫЖКОВ