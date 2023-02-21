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  4. Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 14:10 |
1656
27

Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом

Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды

21 февраля 2023, 14:10 |
1656
27
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Руководство киевского «Динамо» приняло решение о полном переформатировании команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Сообщается, что в столичной команде решили отдать в аренду футболистов с ежемесячной зарплатой €30-50К и больше. Кроме трансферов Забарного и Цыганкова киевляне планируют попрощаться с еще двумя лидерами команды – Николаем Шапаренко и Георгием Бущаном, которые сейчас находятся в лазарете.

«Летом ждут полного выздоровления Шапаренко и Бущана, ищут под них варианты. Почему ищут? Потому что предметного интереса со стороны пока нет», – сказано в сообщении.

Отметим, что 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки. Сроки его восстановления неизвестны. Бущану недавно была удалена межпозвонковая грыжа, он должен вернутся на поле в конце марта.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ
Источник Telegram
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Комментарии 27
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brownie
Все приплыли.
В этом сезоне  хороший середняк ,в следующем борьба с ингульцом  внизу таблицы 
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+3
Nick.Grabowski
не забувайте, що опзж, партія регіонів, ахметов, коломойський, ярославський, вілкул та ко турбуються про українців, люблять вас та хочуть вам добра. Це найдобріші персонажі.
А злий та поганий путін вбиває лише простих та пересічних українців. При цьому путін абсолютно не чіпає добрих та турботливих олігархів, а чому ? бо вони - добрі та турботливі,  думають про простих та пересічних українців. 
путін та кримінальна банда - вбивають, а партія регіонів, зе-слуги, опзж та ко - допомагають. 
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+2
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Gargantua
я думаю, это очередной бред от этого много раз компрометированого источника.
возможно речь о том, чтобы отдать тех кто получает больше 500 и сидит на лавке. а ля Андриевский, Шепелев, Гармаш.
Но я сомневаюсь что в ДК вообще есть кто то в основе или под основой получающий меньше 30 в месяц. 
Что по Бущану и Шапаренко ищут варианты для достойной продажи это не секрет и не инсайд. Если бы не травмы, возможно оба уже ушли бы.
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+1
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Зритель
Все Монако поставлено на уши .суркис идет ва банк и ставит все свои фишки .У шапаренка и бущана есть отличный шанс сбежать с опзжшной клетки .
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+1
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Злий Глобинець
Шо це? Суркіси розпродають Динамо? А хто гратиме, знову "талановита перспективна молодь"? Ну то готуємось тоді до оновлення антирекордів ДК у єврокубках.
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+1
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Умник
Логично Нещерет будет основным, в средней зоне есть Лонвейк царенко яцик. Норм так и должно быть.
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+1
Pixelman
Суркіси плавлять Динамо? 
Навіщо тоді Луческу тримати, якщо хочуть розгрузити зарплатну відомість?
Шапаренко на трансфермаркеті 9 млн, але ж потенційно він коштує набагато більше.
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+1
Al1515
Сурки хотят перевести Динамо на миним.бюджет .Все равно а лигу чемпионов пробиться нереально 
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+1
Remark
И кстати, поздравляю наших болельщиков сегодня со стартом украинского чемпионата! 
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0
Remark
Ладно Шапаренко - он может только аутсайдера топ лиги заинтересовать, и то с натяжкой. Но по Бущану нет предложений? Не верю. Номер 1 в сборной Украине воротник, молодой, перспективный, сколько матчей он тащил ДК в одиночку, выручал и в ЛЧ и ЛЕ, и по нему нет предложений? Туфта.
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0
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Gargantua
не понял о чем это "отдать в аренду футболистов с зп 30-50"
в смсл оставить только тех, у кого меньше?
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0
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