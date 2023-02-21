Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом

Руководство киевского «Динамо» приняло решение о полном переформатировании команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Сообщается, что в столичной команде решили отдать в аренду футболистов с ежемесячной зарплатой €30-50К и больше. Кроме трансферов Забарного и Цыганкова киевляне планируют попрощаться с еще двумя лидерами команды – Николаем Шапаренко и Георгием Бущаном, которые сейчас находятся в лазарете.

«Летом ждут полного выздоровления Шапаренко и Бущана, ищут под них варианты. Почему ищут? Потому что предметного интереса со стороны пока нет», – сказано в сообщении.

Отметим, что 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки. Сроки его восстановления неизвестны. Бущану недавно была удалена межпозвонковая грыжа, он должен вернутся на поле в конце марта.