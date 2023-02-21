Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды
Руководство киевского «Динамо» приняло решение о полном переформатировании команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Сообщается, что в столичной команде решили отдать в аренду футболистов с ежемесячной зарплатой €30-50К и больше. Кроме трансферов Забарного и Цыганкова киевляне планируют попрощаться с еще двумя лидерами команды – Николаем Шапаренко и Георгием Бущаном, которые сейчас находятся в лазарете.
«Летом ждут полного выздоровления Шапаренко и Бущана, ищут под них варианты. Почему ищут? Потому что предметного интереса со стороны пока нет», – сказано в сообщении.
Отметим, что 14 сентября Шапаренко была сделана пластика передней крестообразной связки. Сроки его восстановления неизвестны. Бущану недавно была удалена межпозвонковая грыжа, он должен вернутся на поле в конце марта.
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А злий та поганий путін вбиває лише простих та пересічних українців. При цьому путін абсолютно не чіпає добрих та турботливих олігархів, а чому ? бо вони - добрі та турботливі, думають про простих та пересічних українців.
путін та кримінальна банда - вбивають, а партія регіонів, зе-слуги, опзж та ко - допомагають.
возможно речь о том, чтобы отдать тех кто получает больше 500 и сидит на лавке. а ля Андриевский, Шепелев, Гармаш.
Но я сомневаюсь что в ДК вообще есть кто то в основе или под основой получающий меньше 30 в месяц.
Что по Бущану и Шапаренко ищут варианты для достойной продажи это не секрет и не инсайд. Если бы не травмы, возможно оба уже ушли бы.
Навіщо тоді Луческу тримати, якщо хочуть розгрузити зарплатну відомість?
Шапаренко на трансфермаркеті 9 млн, але ж потенційно він коштує набагато більше.
в смсл оставить только тех, у кого меньше?