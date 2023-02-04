Бущан успешно перенес операцию

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан перенес вынужденное хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи.

Операция, на которую Георгий улетел в Мюнхен, прошла успешно. Возобновление после операции будет продолжаться около полутора месяцев.

Пока травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.