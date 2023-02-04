Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:42
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Бущан успешно перенес операцию
Возобновление вратаря «Динамо» будет продолжаться около полутора месяцев
04 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:42
546
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Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан перенес вынужденное хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи.
Операция, на которую Георгий улетел в Мюнхен, прошла успешно. Возобновление после операции будет продолжаться около полутора месяцев.
Пока травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.
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