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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:42
546
0

Бущан успешно перенес операцию

Возобновление вратаря «Динамо» будет продолжаться около полутора месяцев

04 февраля 2023, 13:36 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:42
546
0
Бущан успешно перенес операцию
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан перенес вынужденное хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи.

Операция, на которую Георгий улетел в Мюнхен, прошла успешно. Возобновление после операции будет продолжаться около полутора месяцев.

Пока травмирован и резервный вратарь Денис Бойко, которому на восстановление нужно еще 2-3 месяца. Основным стражем ворот пока будет молодой Руслан Нещерет.

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Источник ФК Динамо Киев
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