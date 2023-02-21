Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:21
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Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата
Харьковская команду уступила со счетом 1:3
21 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:21
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Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» провел товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником украинской команды был киргизский клуб «Абдыш-Ата». Украинская команда уступила со счетом 1:3.
Контрольный матч
«Металлист» – «Абдыш-Ата» – 1:3
Голы: Синчук (пенальти 49) – Чариев (10), Цканьян (23), Кожухарь (пенальти 50)
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