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Товарищеские матчи
Металлист
21.02.2023, FT 1 : 3
Абдыш-Ата
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:21
194
0

Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата

Харьковская команду уступила со счетом 1:3

21 февраля 2023, 13:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:21
194
0
Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата
ФК Металлист

Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» провел товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником украинской команды был киргизский клуб «Абдыш-Ата». Украинская команда уступила со счетом 1:3.

Контрольный матч

«Металлист» – «Абдыш-Ата» – 1:3
Голы: Синчук (пенальти 49) – Чариев (10), Цканьян (23), Кожухарь (пенальти 50)

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Источник Sport.ua
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