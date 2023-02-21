Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» провел очередной контрольный поединок. Харьковчанам, цвета которых защищал молодежный состав клуба, противостояла команда из Кыргызстана «Абдыш-Ата».

Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:3. В составе «Металлиста» автор гола стал Синчук, который на 49-й минуте реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Металлист» – «Абдыш-Ата»