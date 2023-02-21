Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 15:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:33
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Металлист – Абдыш-Ата – 1:3. Одного гола мало. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
21 февраля 2023, 15:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:33
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Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» провел очередной контрольный поединок. Харьковчанам, цвета которых защищал молодежный состав клуба, противостояла команда из Кыргызстана «Абдыш-Ата».
Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:3. В составе «Металлиста» автор гола стал Синчук, который на 49-й минуте реализовал пенальти.
Видеообзор матча «Металлист» – «Абдыш-Ата»
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