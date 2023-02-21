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Товарищеские матчи
Металлист
21.02.2023 10:00 - : -
Абдыш-Ата
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 07:18 | Обновлено 21 февраля 2023, 07:34
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0

Металлист – Абдыш-Ата. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

21 февраля 2023, 07:18 | Обновлено 21 февраля 2023, 07:34
70
0
Металлист – Абдыш-Ата. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет киргизский клуб «Абдыш-Ата». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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