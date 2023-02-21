Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 07:18 | Обновлено 21 февраля 2023, 07:34
70
0
Металлист – Абдыш-Ата. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
21 февраля 2023, 07:18 | Обновлено 21 февраля 2023, 07:34
70
0
Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет киргизский клуб «Абдыш-Ата». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 февраля 2023, 16:29 1
Британский экс-боксер – о вероятном бое украинца и его соотечественника
Футбол | 20 февраля 2023, 12:38 1
Роман Абрамович лишился «Челси», но сохраняет интерес к пребыванию внутри игры № 1…
Футбол | 21.02.2023, 02:59
Футбол | 21.02.2023, 05:49
Футбол | 20.02.2023, 20:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2023, 16:06 21
19.02.2023, 16:30 2
20.02.2023, 13:43 15
20.02.2023, 13:42 8
20.02.2023, 10:12 10
19.02.2023, 11:27 6
19.02.2023, 08:50 7
19.02.2023, 14:10 8