Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет киргизский клуб «Абдыш-Ата». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по Киеву.