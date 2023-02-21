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Металлист
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 17:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:47
157
0

Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии

Харьковчане были близки к поражению от «Валмиеры»

21 февраля 2023, 17:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:47
157
0
Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии
ФК Металлист

Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» померился силами с командой «Валмиера» - действующим чемпионом Латвии.

Игра завершилась вничью 3:3. Харьковский коллектив проигрывал по ходе встречи со счетом 1:3, но сумел отыграться и свести матч к ничьей, благодаря поздним голам в исполнении Демченко и Рязанцева (с пенальти).

Напомним, сегодня утром, 21-го числа, «Металлист» в Турции сыграл с клубом «Абдыш-Ата» из Кыргызстана и потерпел поражение со счетом 1:3.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Валмиера» – 3:3

Голы: Диоп, 8 (0:1). Тонисевс, 12 (0:2). Прядун, 39 (1:2). Балодис, 48 (1:3). Демченко, 84 (2:3). Рязанцев, 88 пенальти (3:3).

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Металлист Харьков Валмиера учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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