Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» померился силами с командой «Валмиера» - действующим чемпионом Латвии.

Игра завершилась вничью 3:3. Харьковский коллектив проигрывал по ходе встречи со счетом 1:3, но сумел отыграться и свести матч к ничьей, благодаря поздним голам в исполнении Демченко и Рязанцева (с пенальти).

Напомним, сегодня утром, 21-го числа, «Металлист» в Турции сыграл с клубом «Абдыш-Ата» из Кыргызстана и потерпел поражение со счетом 1:3.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Валмиера» – 3:3

Голы: Диоп, 8 (0:1). Тонисевс, 12 (0:2). Прядун, 39 (1:2). Балодис, 48 (1:3). Демченко, 84 (2:3). Рязанцев, 88 пенальти (3:3).