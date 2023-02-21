Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:13
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Металлист – Валмиера – 3:3. Чудо гол от Демченко. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
21 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:13
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Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» померился силами с чемпионом Латвии – командой «Валмиера».
Харьковчане спасли игру под занавес второго тайма. Голом-красавцем отметился Демченко, поразивший ворот «Валмиеры» ударом-парашютом из-за пределов штрафной на 84-й минуте.
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