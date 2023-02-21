Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Валмиера – 3:3. Чудо гол от Демченко. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Металлист
21.02.2023, FT 3 : 3
Валмиера
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:13
211
0

Металлист – Валмиера – 3:3. Чудо гол от Демченко. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

21 февраля 2023, 19:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:13
211
0
Металлист – Валмиера – 3:3. Чудо гол от Демченко. Видео голов и обзор
ФК Металлист

Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» померился силами с чемпионом Латвии – командой «Валмиера».

Игра завершилась вничью 3:3.

Харьковчане спасли игру под занавес второго тайма. Голом-красавцем отметился Демченко, поразивший ворот «Валмиеры» ударом-парашютом из-за пределов штрафной на 84-й минуте.

По теме:
Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии
Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции
Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео голов и обзор Металлист Харьков Валмиера товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21 февраля 2023, 15:35 61
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Бокс | 21 февраля 2023, 11:01 13
Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян

Еще одна страна приняла решение бойкотировать мировое первенство

ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
Футбол | 21.02.2023, 05:39
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
Футбол | 21.02.2023, 16:19
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Футбол | 20.02.2023, 20:41
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 4
Теннис
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
19.02.2023, 16:01 4
Футбол
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
20.02.2023, 07:40 14
Футбол
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
20.02.2023, 13:15 32
Теннис
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 10
Футбол
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности