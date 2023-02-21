Во вторник, 21 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист» померился силами с чемпионом Латвии – командой «Валмиера».

Игра завершилась вничью 3:3.

Харьковчане спасли игру под занавес второго тайма. Голом-красавцем отметился Демченко, поразивший ворот «Валмиеры» ударом-парашютом из-за пределов штрафной на 84-й минуте.