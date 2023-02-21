Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет латвийский клуб «Валмиера». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.