Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 09:38 | Обновлено 21 февраля 2023, 09:46
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Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
21 февраля 2023, 09:38 | Обновлено 21 февраля 2023, 09:46
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Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет латвийский клуб «Валмиера». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
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