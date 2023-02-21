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Металлист
21.02.2023 15:30 - : -
Валмиера
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 09:38 | Обновлено 21 февраля 2023, 09:46
43
0

Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

21 февраля 2023, 09:38 | Обновлено 21 февраля 2023, 09:46
43
0
Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FootballHub

Во вторник, 21 февраля, харьковский «Металлист» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет латвийский клуб «Валмиера». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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