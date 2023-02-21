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WTA
21 февраля 2023, 18:32 |
482
0

Киченок и Остапенко обыграли экс-первых ракеток мира на турнире в ОАЭ

Украинской-латвийский тандем обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович

21 февраля 2023, 18:32 |
482
0
Киченок и Остапенко обыграли экс-первых ракеток мира на турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) успешно стартовали на турнире серии WTA 1000 в городе Дубай.

В 1/8 финала соревнований украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович в двух сетах за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/8 финала

Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 1:6, 6:7 (4:7)

Интересно, что Бабош и Младенович являются экс-первыми ракетками мира в парном разряде.

В четвертьфинале турнира Людмила и Алена сыграют с победительницами матча Ян Чжаосюань / Вера Звонарева – Сюко Аояма / Макото Ниномия.

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Киченок / Остапенко – Бабош / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тимеа Бабош Кристина Младенович Людмила Киченок Белинда Бенчич WTA Дубай
Источник Sport.ua
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