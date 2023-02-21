Киченок и Остапенко обыграли экс-первых ракеток мира на турнире в ОАЭ
Украинской-латвийский тандем обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) успешно стартовали на турнире серии WTA 1000 в городе Дубай.
В 1/8 финала соревнований украинско-латвийский тандем в двух сетах обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович в двух сетах за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Дубай. Пары. Хард. 1/8 финала
Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 1:6, 6:7 (4:7)
Интересно, что Бабош и Младенович являются экс-первыми ракетками мира в парном разряде.
В четвертьфинале турнира Людмила и Алена сыграют с победительницами матча Ян Чжаосюань / Вера Звонарева – Сюко Аояма / Макото Ниномия.
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