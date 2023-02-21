Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву

В текущее трансферное окно «Динамо» пыталось договориться о трансфере 23-летнего форварда румынского «Германштадта» Даниэля Параскива.

По данным румынских СМИ, киевляне предлагали нападающему контракт с окладом в 350 тысяч евро в год. Если бы Параскив на это согласился и отработал бы трудовой договор до конца, то в «Динамо» смог бы заработать более одного миллиона евро (очевидно, речь идет о трехлетнем контракте – прим. Sport.ua).

Впрочем, Параскив, который зарабатывает в своем нынешнем клубе значительно меньше, отказался не только от переезда в Украину, что мотивировал войной в стране, но и от трансфера в венгерский «МОЛ Фехервар», который также желал видеть его в своих рядах.

В текущем розыгрыше чемпионата Румынии на счету Параскива 26 матчей, 10 голов и 3 ассиста.