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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 14:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:24
2412
5

Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии

Даниэль Параскив покинет «Германнштадт»

08 февраля 2023, 14:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:24
2412
5
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Параскив

Стало известно имя центрфорварда, которого «Динамо» Киев подпишет во время зимнего трансферного окна. Речь идет о 23-летнем румыне Даниэле Параскиве из «Германнштадта».

В нынешнем сезоне Параскив является одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии: на его счету 10 голов и 3 ассиста в 24 матчах. Также Параскив успел провести один матч за сборную Румынии и отличиться в нем забитым голом.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро, но сумма трансфера, скорее всего, составит как минимум 1 миллион евро.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Даниэль Параскив Германнштадт
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Letifer
Когда-то в УПЛ уже играл один Параскив, не родственник ли?
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0
maverik
Если судить по нарезке то с мячом на "ты"  пасы,обводки,остановка и голова не пустая.Усиление однозначно на фоне игры наших форвардов.
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0
Gargantua
нарезки конечно штука обманчивая, но очень мастерское исполнение в завершающей фазе.
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0
Gargantua
хорошее приобретение если выгорит
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0
olex.mykhailov
дай Бог, щоб заграв!
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0
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