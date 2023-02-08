Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии

Стало известно имя центрфорварда, которого «Динамо» Киев подпишет во время зимнего трансферного окна. Речь идет о 23-летнем румыне Даниэле Параскиве из «Германнштадта».

В нынешнем сезоне Параскив является одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии: на его счету 10 голов и 3 ассиста в 24 матчах. Также Параскив успел провести один матч за сборную Румынии и отличиться в нем забитым голом.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро, но сумма трансфера, скорее всего, составит как минимум 1 миллион евро.