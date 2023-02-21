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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
21.02.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 23:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:55
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Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом

Голы в матче 1/8 финала ЛЧ забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо

21 февраля 2023, 23:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:55
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Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» дома со счетом 0:2 проиграл итальянскому «Наполи», лидеру Серии A.

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В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом» (1:0), отличился Виктор Осимхен. Перед этим Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани.

На 65-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил перевес гостей. Изящный ассист пяткой ему отдал Хвича Кварацхелия.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Айнтрахт (Германия) Наполи (Италия) 0:2

Голы: Виктор Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 38

Удаление: Коло Муани, 58

ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
58’
Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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