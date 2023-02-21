Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
Голы в матче 1/8 финала ЛЧ забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо
Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «Айнтрахт» дома со счетом 0:2 проиграл итальянскому «Наполи», лидеру Серии A.
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В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом» (1:0), отличился Виктор Осимхен. Перед этим Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.
В начале второго тайма «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани.
На 65-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил перевес гостей. Изящный ассист пяткой ему отдал Хвича Кварацхелия.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия) – 0:2
Голы: Виктор Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65.
Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 38
Удаление: Коло Муани, 58
ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин
ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин
События матча
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