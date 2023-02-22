Айнтрахт Ф

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.

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Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт – Наполи – 0:2. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин.

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин