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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
21.02.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:23
899
0

Айнтрахт – Наполи – 0:2. Хвича не забил пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

22 февраля 2023, 00:10 | Обновлено 22 февраля 2023, 00:23
899
0
Айнтрахт – Наполи – 0:2. Хвича не забил пенальти. Видео голов и обзор матча
УЕФА

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.

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Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт – Наполи – 0:2. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин.

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
58’
Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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