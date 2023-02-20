Айнтрахт Ф

21 февраля на «Дойче Банк Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Айнтрахт» (Франкфурт) встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Айнтрахт (Франкфурт)

Клуб вышел на новый уровень при нынешнем наставнике, Оливере Гласнере. И до этого были определенные успехи, например, выигрыш кубка Германии. Но только с австрийцем получилось наконец-то взять такой весомый трофей, как победа в Лиге Европы. Прошлой весной ради этого жертвовали Бундеслигой, из-за чего там финишировали в нижней части таблицы. Сейчас же Коло-Муани и компания борются за подъем в топ-4 своей страны. Правда, были и неудачи в последнее время, типа 0-3 с Кельном. С другой стороны, немцы осенью удачно проявляли себя в Лиге чемпионов. Там они смогли выиграть оба последних поединка в группе, с Марселем и Спортингом. Именно волевые 2-1 в Лиссабоне и предопределили выход Айнтрахта в плей-офф главного еврокубка.

Наполи

Команда точно стала главным открытием этого сезона в итальянском футболе - а то и в Европе в целом. При этом партенопеи не помешало во многом вынужденное обновление состава прошлым летом, тем более что новички во главе с Хвичей Кварацхелией отлично проявили себя. В итоге к концу зимы подопечные Лучано Спаллетти подходят к концу зимы не просто лидером Серии А - накоплено отрыв в полтора десятка очков от ближайшего преследователя. Это позволяет сейчас переключиться на Лигу чемпионов. Там осенью они отлично проявили себя в групповом этапе, начав с 5 побед кряду, в том числе разгромили 4-1 Ливерпуль. Правда, напоследок благодушно позволили англичанам взять победу на Энфилде, что не помешало представителю Неаполя выйти в весну с 1-го места.

Статистика личных встреч

В 1994-м году клубы пересекались в Кубке УЕФА. Тогда оба раза выиграл Айнтрахт при идентичном счете - по 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к Наполи. Но Айнтрахт за свои шансы обязан цепляться, так что ждем яркого поединка и итоговых тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,76 по Parimatch.