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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
21.02.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Италия
22 февраля 2023, 06:00 | Обновлено 22 февраля 2023, 06:46
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СПАЛЛЕТТИ: «Мы сохраняли владение мячом и применяли высокий прессинг»

Главный тренер «Наполи»​​​​​​​ прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»

22 февраля 2023, 06:00 | Обновлено 22 февраля 2023, 06:46
189
0
СПАЛЛЕТТИ: «Мы сохраняли владение мячом и применяли высокий прессинг»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Айнтрахтом» (2:0):

«Мы хорошо сыграли. Доминировали с первых минут, что особенно важно, когда играешь против команды, которая перегружает среднюю линию и хорошо знает, что надо делать тактически. Мы должны были сохранять владение и применять высокий прессинг».

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо:

Мы очень рады этой победе, мы выиграли на чужом поле у сильной команды. Должны были забивать больше. Они хорошо начали, но потом мы прибавили и стали больше владеть мячом. Знали, что это было очень важно, и сумели поймать нужный ритм.

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано получил награду Лучшему игроку матча. «Постоянно угрожал сопернику при переходе из обороны в атаку, будь то эффективный первый пас или выход из-под обороны. Именно он обеспечил положительный результат своей команде. Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

«Наполи» забил два гола или больше в каждом из последних 9 матчей во всех турнирах. «Наполи» одержал первую победу на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
58’
Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Джованни Ди Лоренцо Айнтрахт - Наполи Ирвинг Лосано Лучано Спаллетти
Источник УЕФА
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