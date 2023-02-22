СПАЛЛЕТТИ: «Мы сохраняли владение мячом и применяли высокий прессинг»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Айнтрахтом» (2:0):

«Мы хорошо сыграли. Доминировали с первых минут, что особенно важно, когда играешь против команды, которая перегружает среднюю линию и хорошо знает, что надо делать тактически. Мы должны были сохранять владение и применять высокий прессинг».

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо:

Мы очень рады этой победе, мы выиграли на чужом поле у сильной команды. Должны были забивать больше. Они хорошо начали, но потом мы прибавили и стали больше владеть мячом. Знали, что это было очень важно, и сумели поймать нужный ритм.

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано получил награду Лучшему игроку матча. «Постоянно угрожал сопернику при переходе из обороны в атаку, будь то эффективный первый пас или выход из-под обороны. Именно он обеспечил положительный результат своей команде. Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

«Наполи» забил два гола или больше в каждом из последних 9 матчей во всех турнирах. «Наполи» одержал первую победу на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.