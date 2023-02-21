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Айнтрахт Ф
21.02.2023 22:00 - : -
Наполи
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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 03:14 |
6
0

Айнтрахт – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву

21 февраля 2023, 03:14 |
6
0
Айнтрахт – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля на «Дойче Банк Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Айнтрахт» (Франкфурт) встретится с «Наполи».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В 1994-м году клубы пересекались в Кубке УЕФА. Тогда оба раза выиграл «Айнтрахт» при идентичном счете – по 1:0.

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Источник Sport.ua
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