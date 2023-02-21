Айнтрахт Ф

21 февраля на «Дойче Банк Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Айнтрахт» (Франкфурт) встретится с «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В 1994-м году клубы пересекались в Кубке УЕФА. Тогда оба раза выиграл «Айнтрахт» при идентичном счете – по 1:0.