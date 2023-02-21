Травмы, скандалы и саботаж: как Дзаньоло оказался в Турции

Долгое время Николо Дзаньоло считался одним из самых перспективных итальянских футболистов. Игроки мирового масштаба все реже приезжают в Серию А, поэтому в лиге много внимания уделяют местным исполнителям. В их число входил и Дзаньоло.

В январе он был, пожалуй, одним из самых обсуждаемых футболистов Италии. Но, к сожалению, его популярность не была связана с профессиональными успехами. Наоборот, обсуждалось все, что игрок сделал и сказал за пределами поля. В итоге, все завершилось турецкой Суперлигой.

Свой футбольный путь Николо начинал в «Дженоа», а затем перешел в академию «Фиорентины». В июле 2017 года «Интер» выкупил Дзаньоло у «Виртус Эстелла», который сейчас выступает в Серии С, за 1,8 млн евро.

Однако в Милане хавбек не смог задержаться надолго, хотя хорошо показал себя в молодежной команде «нерадзурри», где забил 14 мячей в 29-ти матчах. Уже через год он перешел в «Рому». Римляне заплатили за игрока 6,8 млн евро. В Риме высоко ценили талант молодого хавбека. «Волки» очень хотели подписать итальянца, и все же смогли его заполучить.

«Рома» стала первым серьезным клубом в карьере Дзаньоло, поскольку за основную команду «Интера» он так и не сыграл. Римляне возлагали большие надежды на футболиста. Первый сезон в Серии А он провел неплохо (4 гола и 2 ассиста в 27 матчах).

Однако в сезоне 2019/20 у хавбека начались серьезные проблемы с травмами. В январе 2020 года итальянцу диагностировали разрыв крестообразной связки колена. На восстановление ему понадобилось 172 дня. Едва вернувшись в строй, Николо получил такую же травму на другом колене. На этот раз срок восстановления составил 266 дней.

После «крестов» травмы стали неотъемлемой частью карьеры Дзаньоло. В сезоне 2021/22 он пропустил 11 матчей «волков» из-за разных повреждений. Даже в нынешней кампании, которая получилась для него неполной (в Италии), футболист пропустил 33 дня на решение различных проблем.

В финале Лиги конференций сезона 2021/22 хавбек забил единственный гол, который принес «Роме» победу и титул. После этого казалось, что все проблемы Николо остались позади и он готов на покорение новых вершин вместе с Жозе Моуринью. Но получилось все не так.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Николо Дзаньоло

Зимой внезапно появились новости о том, что Дзаньоло попросил римлян продать его. Ничего не предвещало такого поворота событий. К тому же, Моуринью рассчитывал на игрока, хоть и подтверждал, что тот хочет уйти. С этого момента все пошло наперекосяк.

«Волки» были согласны продать футболиста, но на своих условиях, то есть тому, кто больше заплатит. Таким клубом оказался «Борнмут», чье предложение устроило «Рому». Однако хавбек не захотел переходить к одному из аутсайдеров АПЛ. По слухам, у него была договоренность с «Миланом», но «россонери» не смогли перебить предложение англичан.

Дзаньоло был намерен уйти, но туда, куда захочет сам. Такое положение дел не устраивало «волков». Они были готовы продать игрока, но с выгодой для себя. Отношения между клубом и футболистом серьезно ухудшились. «Рома» убеждала хавбека перейти в «Борнмут». Итальянец отказывался и начал саботировать тренировки, из-за чего был исключен из состава.

Поговаривали, что он в свою очередь хотел судиться с клубом из-за давления. Трансферное окно закрылось, а ситуация так и не разрешилась. Более того, она стала тупиковой, поскольку Николо уже не мог никуда уйти, но и оставаться в римском клубе он тоже не мог.

Все стало еще хуже после того, как Дзаньоло начали угрожать болельщики. Однажды итальянцу даже пришлось вызывать полицию. К счастью для игрока, появился интерес со стороны «Галатасарая». В Турции трансферное окно открыто дольше, чем во многих других лигах.

В этот раз выбирать хавбеку уже не пришлось, поскольку других вариантов у него не было. Так, 8 февраля, футболист перешел в турецкий клуб. Сумма сделки составила 15 млн евро. В «Роме» недовольны, поскольку считают, что могли получить за Николо гораздо больше.

«Дзаньоло молод и обладает большим потенциалом, но проблема в окружающих его людях, тех, которые дают ему советы и принимают неверные решения. Я считаю это самой большой проблемой, и мне жаль Николо. У него прекрасные навыки, и он это подтверждал после двух травм коленей.

Мышцы, колени, стопы вылечить можно, а когда проблема в голове, все становится сложнее. Если он решил не играть за «Рому», то лучше было его и не включать в состав. Проблема никуда не денется. Если он не изменит свое отношение, то будет создавать проблемы в любом клубе», – сказал экс-игрок «Ромы» Збигнев Бонек в интервью Corriere dello Sport.

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинту раскритиковал Дзаньоло за его поведение и за отношение к клубу. Мать футболиста заявила, что римляне сами перестали рассчитывать на игрока и хотели продать его за 50-60 млн евро, но таких денег им никто не предлагал.

Как бы там ни было, все закончилось плохо, учитывая, какие надежды возлагались на Николо, и где он в итоге оказался. Существует мнение, что в Турции итальянец сможет «перезагрузиться». Но если в 23 года уже нужно перезапускать карьеру, видимо, что-то идет не так.

Текст: meta.ua/sport