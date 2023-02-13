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13 февраля 2023, 06:25 |
257
0

Украины не будет на Евробаскете, звезды футбола поехали в рф, победа Динамо

Главные новости за 12 января на Sport.ua

13 февраля 2023, 06:25 |
257
0
Украины не будет на Евробаскете, звезды футбола поехали в рф, победа Динамо
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 февраля.

1А. Забивала молодежь. Динамо спокойно переиграло Политехнику на сборах
Киевляне продолжают подготовку к возобновению УПЛ

1Б. Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Алексей Сливченко – о проблеме, которая мешает киевской команде сделать уверенный шаг вперед

2А. Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Виктор владел инициативой, но неожиданная развязка наступила в 8-м раунде

2Б. ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Неожиданно завершился бой украинского боксера в Сан-Антонио, штат Техас

2В. Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Украинский боксер вернулся на ринг, но удосрочить Жозуэ Обандо не сумел

2Г. Выхрист впервые уступил. Перо не сделал ничего особенного, но победил
Виктор выглядел неплохо, но не справился

3А. ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
Чемпионкой мира стала француженка Жюлья Симон

3Б. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный завершил 8-м гонку преследования
Дмитрий снова финишировал в десятке

4А. Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Поклонники украинской сборной следят за событиями в матчах других групп

4Б. Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Сине-желтым не удалось попасть в топ-4 лучших вторых команд

5А. Динамо хочет приобрести нигерийского форварда Шкупи
Сандей Адетунджи в спарринге против «Жальгириса» оформил хет-трик

5Б. Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца
Донецкий клуб попытается подписать Бернарда Текпетея

6А. Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021
Украинка проиграла Лейле Фернандес

6Б. Киченок не реализовала матчбол и проиграла в финале турнира в Австрии
Украинская теннисистка вместе с Анной-Леной Фридзам не смогли выиграть соревнования в Линце

7А. Манчестер Сити уверенно обыграл Астон Виллу и вернулся на 2-е место в АПЛ
«Горожане» обыграли соперников со счетом 3:1

7Б. У Де Хеа юбилей, а у Рэшфорда снова гол. Ман Юнайтед вырвал победу у Лидса
«Красные дьяволы» обыграли хозяев поля со счетом 2:0

7В. Барселона нанесла поражение Вильярреалу и упрочила лидерство в Ла Лиге
Единственный гол в матче забил Педри с передачи Роберта Левандовски

7Г. Страсбург проиграл Лиллю, Соболь вышел на замену во втором тайме
Команда Эдуарда осталась в зоне вылета

7Д. Наполи разгромил Кремонезе. Отрыв в борьбе за скудетто достиг уже 16 очков
Голами отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Элиф Элмас

8. Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Деньги не пахнут

9. О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Руководство «Газиантепа» приняло решение отказаться от участия в соревнованиях

10А. «Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Мнения болельщиков разделились

10Б. «Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
Болельщики синих нашли оправдания не самой удачной игре Михаила

10В. ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
В матче «Вест Хэм» - «Челси» между испанским фулбеком и украинским вингером не было «химии»

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Источник Sport.ua
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