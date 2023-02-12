Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Деньги не пахнут
Известные в прошлом футболисты забыли, что россия убивает украинцев и реши поддержать граждан страны-террориста.
Звезды футбола со спокойной душой отправились в москву на так называемый «кубок легенд».
Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» Эрик Абидаль примет участие в этом турнире, а теперь стали известны и другие футболисты, которые отправились на болота: бразильцы Майкон, Джованни и Эдмилсон, нигериец Окоча, чемпион Европы в составе сборной Греции Карагунис, экс-звезда АПЛ тоголезец Адебайор, французы Малуда и Синама-Понголь, португалец Мейра, уругваец Лугано и аргентинец Камбьяссо, ивуариец Эбуэ и ганец Гьян.
Это не весь список футболистов. Интересно, что популярный футбольный паблик «433» подписан на аккаунт турнира в Instagram.
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