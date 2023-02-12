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12 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 12 февраля 2023, 17:47
5232
8

Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян

Деньги не пахнут

12 февраля 2023, 17:30 | Обновлено 12 февраля 2023, 17:47
5232
8
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Абидаль

Известные в прошлом футболисты забыли, что россия убивает украинцев и реши поддержать граждан страны-террориста.

Звезды футбола со спокойной душой отправились в москву на так называемый «кубок легенд».

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» Эрик Абидаль примет участие в этом турнире, а теперь стали известны и другие футболисты, которые отправились на болота: бразильцы Майкон, Джованни и Эдмилсон, нигериец Окоча, чемпион Европы в составе сборной Греции Карагунис, экс-звезда АПЛ тоголезец Адебайор, французы Малуда и Синама-Понголь, португалец Мейра, уругваец Лугано и аргентинец Камбьяссо, ивуариец Эбуэ и ганец Гьян.

Это не весь список футболистов. Интересно, что популярный футбольный паблик «433» подписан на аккаунт турнира в Instagram.

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Эрик Абидаль Эммануэль Адебайор Флоран Малуда Флоран Синама-Понголь российско-украинская война
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