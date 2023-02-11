Легендарный футболист Эрик Абидаль, который известен своими выступлениями за «Барселону», видимо, не понимает, что происходит в мире.

43-летний француз поехал на россию, чтоб принять участие в так званном «кубке легенд», который пройдет в столице страны-террориста москве.

Об этом сообщают росСМИ, а для издания «чемпионат» Абидаль даже оставил комментарий:

«В первую очередь жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями – это всегда удовольствие. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то, что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.

Сейчас есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас – это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован – не думаю, что будут какие-нибудь проблемы.

В любом случае надеюсь, что для детей и всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что все вернется в норму, когда не будет политических проблем».