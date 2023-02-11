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Испания
11 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:21
1733
6

Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»

Эрик Абидаль пробил дно

11 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:21
1733
6
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Абидаль

Легендарный футболист Эрик Абидаль, который известен своими выступлениями за «Барселону», видимо, не понимает, что происходит в мире.

43-летний француз поехал на россию, чтоб принять участие в так званном «кубке легенд», который пройдет в столице страны-террориста москве.

Об этом сообщают росСМИ, а для издания «чемпионат» Абидаль даже оставил комментарий:

«В первую очередь жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями – это всегда удовольствие. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то, что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.

Сейчас есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас – это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован – не думаю, что будут какие-нибудь проблемы.

В любом случае надеюсь, что для детей и всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что все вернется в норму, когда не будет политических проблем».

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Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
Нафтодолари не пахнуть...
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+2
0665826283
Політичних проблем? Недоумок ,  який продався за гроші Дітей йому московських жалко, а українських якіх вбивають , для нього ну, ..це таке !  От уйобок !
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+2
20052011
Показал свое развитие - дебил!
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0
Yanker8888888888
Чмошник
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Pavel_i_CO
Від раку вилікувався... Мабуть дарма 
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PETP0
Бог йому суддя.
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