Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша

Сейчас непросто в это поверить, но перед началом текущего сезона в украинском футболе не было ни одного аналитика серьезного уровня, который бы односложно и однозначно не называл бы «Динамо» главным фаворитом в гонке за «золото». Из-за серьезных кадровых проблем, с которыми по причине оттока легионеров столкнулся «Шахтер», а также тренерской неразберихи в «Днепре-1», эти две команды не виделись серьезными конкурентами для «динамовцев» на длинной дистанции. «Динамо» с опытным Мирчей Луческу во главе могло похвастаться сыгранностью, кадровой стабильностью и, как казалось, прогнозируемостью результатов. Но с последним-то как раз и не заладилось, ведь на зимнюю паузу «бело-синие» ушли лишь третьими, уступая 5 очков «Днепру-1» и имея поровну турнирных баллов с «Шахтером», но проведя на матч больше, чем днепряне и на два – чем дончане.

В зимнее трансферное окно, казалось бы, для «Динамо» наступит решающая пора сделать уверенный шаг вперед в развитии, который мог бы помочь подопечным Луческу если и не вклиниться по весне в чемпионскую гонку, то уж как минимум заложить хороший фундамент для будущих громких побед. Для этого «бело-синим» нужно было только привести в порядок свои кадры, а точнее – избавиться от многолетнего балласта, как бы жестко не звучало это слово к игрокам, долгие годы проведшим в «Динамо».

Увы, но прямо сейчас в «Динамо» есть немало ветеранов и футболистов в возрастной категории «выше среднего», от которых клуб вряд ли извлечет хоть какую-то существенную пользу в перспективе. 35-летний Денис Бойко, 32-летний Денис Гармаш, 28-летний Александр Андриевский, 27-летний Никита Бурда, не говоря уже о 30-летнем Владимире Костевиче, который вот уже больше двух лет непонятно что делает на контракте в «Динамо» – это все игроки из прошлого, за которое киевскому клубу ни в коем случае нельзя цепляться, если он рассчитывает как можно скорее вновь быть успешным в спортивном плане.

Игроки, которые уже зарекомендовали себя в профессиональном футболе, получили хорошие контракты и перестали быть полезными для первой команды – это огромная головная боль для любого клуба мира, и «Динамо» здесь вовсе не исключение. Такие футболисты не видят смысла что-то кардинально менять, отказываться от привычной жизни и вылезать из «теплой ванны», в которую волею судьбы им посчастливилось угодить. От них не стоит ждать инициативы на смену обстановки, но последняя должна исходить именно от клубного менеджмента – начиная с персоны главного тренера и заканчивая высшим руководством.

В качестве примера для подражания нынешнему «Динамо» можно приводить лондонский «Арсенал» – команду, которая длительное время не демонстрировала привычного по 90-м годам минувшего века качества футбола и стабильности результатов, но которая в текущем сезоне осуществила рывок вверх и сейчас активно претендует на чемпионство в английской Премьер-лиге.

Отцом успехов «Арсенала» многие уже сейчас называют спортивного директора клуба Эду Гаспара, а ключевым его действием, которое помогло «канонирам» сбросить груз прошлого и начать двигаться в направлении пресловутого «светлого будущего» – избавление от большинства возрастных игроков, которые перестали быть полезными для команды и превратились, если и не в балласт, то уж как минимум в приличного рода обузу.

«Когда футболисту 26 лет и более, а он при этом имеет серьезную зарплату и редко появляется на поле, тем самым он помогает убивать клуб. В прошлом такая характеристика была справедливой почти для 80% нашего состава, и не было никаких шансов на переговоры. Таких футболистов почти не интересовали трансферы из «Арсенала», их устраивали длительные контракты и возможность жить в Лондоне. Но мы понимали, что нуждаемся в том, чтобы очистить состав, и даже если бы нам пришлось за это платить, я лично настаивал на том, чтобы считать это инвестицией», – именно так Эду объяснял «чистку» состава, которую ему удалось провести совместно с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

Вследствие этого, «Арсенал» сумел избавиться от ряда высокооплачиваемых и переставших быть эффективными на поле опытных исполнителей – Месута Озила, Давида Луиса, Пьера-Эмерика Обамеянга, Бернда Лено и Александра Ляказетта.

Впрочем, то, что стало истиной для Эду Гаспара и «Арсенала» пока еще, видимо, остается неразрешимой загадкой для «Динамо». Нагляднее всего ситуация прослеживается на недавнем переходе 26-летнего форварда «бело-синих» Артема Беседина в кипрскую «Омонию». Нападающего, который за 20 матчей в первой половине сезона-2022/23 не забил ни одного мяча, киевский клуб предпочел не только отправить в аренду, но и, судя по словам агента Артема, продолжает рассчитывать на игрока в будущем, когда тот непременно вернется в Киев после краткосрочного вояжа на Кипр. Иными словами, перед Бесединым ставится задача «перезагрузиться» в «Омонии», а затем вернуться в «Динамо», где в нем опять видят полезного для результатов команды исполнителя…

Нечто подобное происходит в «Динамо» прямо сейчас и в ситуации вокруг Дениса Гармаша. Для 32-летнего универсала, который не входит в текущие планы Мирчи Луческу, подыскивается новый вариант для продолжения карьеры, но не постоянный, а скорее всего, арендный. Да, кто-то может возразить – мол, к Гармашу попросту нет интереса, чтобы осуществить его полноценную продажу прямо сейчас, однако Денис уже столько раз получал шансы «перезагрузиться» как в Киеве, так и за его пределами, что продолжать надеяться на чудо от него – это, мягко говоря, верх наивности.

По логике Эду Гаспара, которую тот в итоге все-таки продавил в «Арсенале», от футболистов типа Беседина и Гармаша «Динамо» нужно избавляться как можно скорее, даже не пытаясь извлечь из этого экономическую пользу. Да, сравнивать финансовое положение одного из топ-клубов АПЛ с кризисной ситуацией, в которой сейчас оказались все без исключения команды УПЛ, не совсем корректно, но ведь и зарплаты игроков «Арсенала» в разы выше, чем у их коллег из «Динамо» (особенно, если мы будем оперировать некоторыми данными, не раз удивлявшими сеть, а потому здесь вопрос не в экономике, а именно в решениях менеджмента.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин (справа)

Но идти на кардинальные действия в «Динамо» в очередной раз не пожелали, предпочтя обойтись полумерами. Интересно только, каким образом, с точки зрения менеджмента «бело-синих», Беседин в «Омонии» сможет настолько оживить свою карьеру и засверкать результативностью, если в этой же команде, например, исключительно угасает бомбардирский талант некогда весьма грозного голеадора «Селтика» Гэри Хупера, который в сентябре минувшего года также перебирался на Кипр с мечтой не просто подзаработать перед выходом на пенсию, но и как следует «тряхнуть стариной»…

Иными словами, условный кейс «Беседина/Гармаша» является яркой иллюстрацией своеобразного искусственного шлагбаума, который само перед собой установило руководство «Динамо», и теперь не видит других путей двигаться вперед, кроме как ждать, когда мнимая преграда сама по себе исчезнет, окончательно развязав руки для дальнейших действий. Что правда, к тому моменту на месте Гармаша окажется условный Шепелев, а Беседина заменит проблемный Супряга.

Когда-то Игорь Суркис долго упорствовал в стремлении обязательно назначить главным тренером своей команды кого-то из когорты так называемых «динамовских сердец». Как только президент «бело-синих» сдался и изменил тактику, поставив Луческу, столичная команда сразу же выдала результат, заткнув за пояс «Шахтер» и вернувшись в Лигу чемпионов. Сейчас же, по-видимому, будущие «динамовские сердца» (они еще просто не завершили карьеру, как их предшественники) процветают уже внутри команды, составляя в ней мощный кулак, разбить который не в состоянии даже опытный Мирча…

Если последнее предположение верно, то не стоит удивляться тому, что «Динамо» не только не станет чемпионом в текущем сезоне, но и вовсе останется вне зоны Лиги чемпионов. Подобная ситуация может потенциально привести к значительно большим финансовым потерям, чем досрочное и полюбовное расставание с рядом явно ненужных игроков, занимающихся откровенным «вампиризмом» в команде. Впрочем, просчет всех рисков и стратегических комбинаций – это то, над чем задумывается и что учитывает в своей деятельности Эду Гаспар, и о чем, похоже, пока никак не хотят думать в стане 16-кратного чемпиона Украины…