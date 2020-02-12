Динамо, зарплаты и налоги: клуб ответил на обвинения СМИ

В последнее время киевское «Динамо» регулярно оказывается в центре скандала вокруг уплаты налогов. Различные источники указывают, что многие футболисты и тренерский штаб киевлян получают сравнительно небольшие официальные зарплаты и так уходит от уплаты налогов.
11-го февраля издание «Экономическая правда» опубликовало материал на эту тему. С ним можно ознакомиться по ссылке.
СМИ сообщает, что получило зарплатную ведомость клуба за декабрь 2019 года. Согласно данным УП, Денис Гермаш получил 20 тысяч гривен, а Виктор Цыганков лишь немногим меньше. У Беньямина Вербича зарплата якобы 15 тысяч гривен в месяц, как и у тренера Алексея Михайличенко.
Издание утверждает, что «черная» зарплата проходит через офшорные фирмы.
«Динамо» на официальном сайте ответило на обвинения. С аргументами клуба можно ознакомиться по ссылке.
Во-первых, клуб обвинил журналистов в раскрытии персональных данных (идентификационных кодов) более 600 сотрудников клубов.
Во-вторых, «Динамо» указывает на свои отчисления в бюджет Украины. За 2018 год ФК «Динамо» и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.
На своем сайте клуб дает ссылки на декларации ряда футболистов.
Еще один аргумент клуба: авторитетные аудиторские компании регулярно проводят независимый аудит финансовой деятельности клуба, результаты которого подаются и в УАФ, и в УЕФА.
Источник — Sport.ua
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Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно», — сказано в заявлении.
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В копанке такой « зради» не помнят со времён Вакса , который признался что удалил Гармаша по « щучьему виленью»
А не понеслись перепечатывать то же что и все .
А теперь , все желающие могут ознакомится с документами предоставленными ДК , и « документом» от украинской правды.
А не понеслись перепечатывать то же что и все .
А теперь , все желающие могут ознакомится с документами предоставленными ДК , и « документом» от украинской правды.
Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно», — сказано в заявлении.
——————
В копанке такой « зради» не помнят со времён Вакса , который признался что удалил Гармаша по « щучьему виленью»
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