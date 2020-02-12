Динамо, зарплаты и налоги: клуб ответил на обвинения СМИ

Киевский клуб ответил на обвинения в уходе от уплаты налогов и «черных» зарплатах

  • 12.02.2020 21:17
  • 600 просмотров
  • 3 комментария
Динамо, зарплаты и налоги: клуб ответил на обвинения СМИ
© fcdynamo.kiev.ua

В последнее время киевское «Динамо» регулярно оказывается в центре скандала вокруг уплаты налогов. Различные источники указывают, что многие футболисты и тренерский штаб киевлян получают сравнительно небольшие официальные зарплаты и так уходит от уплаты налогов.

11-го февраля издание «Экономическая правда» опубликовало материал на эту тему. С ним можно ознакомиться по ссылке.

СМИ сообщает, что получило зарплатную ведомость клуба за декабрь 2019 года. Согласно данным УП, Денис Гермаш получил 20 тысяч гривен, а Виктор Цыганков лишь немногим меньше. У Беньямина Вербича зарплата якобы 15 тысяч гривен в месяц, как и у тренера Алексея Михайличенко.

Издание утверждает, что «черная» зарплата проходит через офшорные фирмы.

«Динамо» на официальном сайте ответило на обвинения. С аргументами клуба можно ознакомиться по ссылке.

Во-первых, клуб обвинил журналистов в раскрытии персональных данных (идентификационных кодов) более 600 сотрудников клубов.

Во-вторых, «Динамо» указывает на свои отчисления в бюджет Украины. За 2018 год ФК «Динамо» и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

На своем сайте клуб дает ссылки на декларации ряда футболистов.

Еще один аргумент клуба: авторитетные аудиторские компании регулярно проводят независимый аудит финансовой деятельности клуба, результаты которого подаются и в УАФ, и в УЕФА.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 21:28
    0
    Футболисты «Динамо» Денис Бойко, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук обратились в клуб с просьбой обнародовать их декларации за 2018 год (поскольку срок декларирования за 2019 год еще не наступил), которые в полной мере опровергают дезинформацию о якобы неуплате ими каких-либо налогов и сборов.
    Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно», — сказано в заявлении.
    ——————
    В копанке такой « зради» не помнят со времён Вакса , который признался что удалил Гармаша по « щучьему виленью»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 21:24
    +1
    Спорт Юа Красавцы , что дождались позиции двух сторон .
    А не понеслись перепечатывать то же что и все .
    А теперь , все желающие могут ознакомится с документами предоставленными ДК , и « документом» от украинской правды.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 12.02.2020 21:23
    0
    Кроты выкусите на сайте Динамо есть декларации в которых видно что за бойко и ко далеко не 15-20 косарей ох как же сейчас у масика с франковым (он же валенок) бомбанет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 21:24
    +1
    Спорт Юа Красавцы , что дождались позиции двух сторон .
    А не понеслись перепечатывать то же что и все .
    А теперь , все желающие могут ознакомится с документами предоставленными ДК , и « документом» от украинской правды.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 21:28
    0
    Футболисты «Динамо» Денис Бойко, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук обратились в клуб с просьбой обнародовать их декларации за 2018 год (поскольку срок декларирования за 2019 год еще не наступил), которые в полной мере опровергают дезинформацию о якобы неуплате ими каких-либо налогов и сборов.
    Из этих деклараций очевидно, что только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно», — сказано в заявлении.
    ——————
    В копанке такой « зради» не помнят со времён Вакса , который признался что удалил Гармаша по « щучьему виленью»
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 12.02.2020 21:23
    0
    Кроты выкусите на сайте Динамо есть декларации в которых видно что за бойко и ко далеко не 15-20 косарей ох как же сейчас у масика с франковым (он же валенок) бомбанет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности