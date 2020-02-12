Динамо, зарплаты и налоги: клуб ответил на обвинения СМИ

В последнее время киевское «Динамо» регулярно оказывается в центре скандала вокруг уплаты налогов. Различные источники указывают, что многие футболисты и тренерский штаб киевлян получают сравнительно небольшие официальные зарплаты и так уходит от уплаты налогов.

11-го февраля издание «Экономическая правда» опубликовало материал на эту тему. С ним можно ознакомиться по ссылке.

СМИ сообщает, что получило зарплатную ведомость клуба за декабрь 2019 года. Согласно данным УП, Денис Гермаш получил 20 тысяч гривен, а Виктор Цыганков лишь немногим меньше. У Беньямина Вербича зарплата якобы 15 тысяч гривен в месяц, как и у тренера Алексея Михайличенко.

Издание утверждает, что «черная» зарплата проходит через офшорные фирмы.

«Динамо» на официальном сайте ответило на обвинения. С аргументами клуба можно ознакомиться по ссылке.

Во-первых, клуб обвинил журналистов в раскрытии персональных данных (идентификационных кодов) более 600 сотрудников клубов.

Во-вторых, «Динамо» указывает на свои отчисления в бюджет Украины. За 2018 год ФК «Динамо» и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

На своем сайте клуб дает ссылки на декларации ряда футболистов.

Еще один аргумент клуба: авторитетные аудиторские компании регулярно проводят независимый аудит финансовой деятельности клуба, результаты которого подаются и в УАФ, и в УЕФА.