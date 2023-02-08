Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала

Бразилец Эду Гаспар или просто Эду, как его часто называют в Европе, хорошо знаком всем футбольным болельщикам со стажем. Еще летом 2000 года лондонский «Арсенал» достиг договоренности о выкупе у «Коринтианса» воспитанника этого клуба Эду Гаспара, действовавшего в центре полузащиты, однако полноценным игроком «канониров» бразилец смог стать лишь через полгода. Тогда осуществить оперативную сделку помешали юридические моменты – у Эду возникли проблемы с европейским паспортом (хавбек, помимо бразильского, имел португальское гражданство, вокруг легальности получения которого началась эпопея с подозрениями, в итоге и приведшая к затяжке трансфера), и перебраться на «Хайбери» хавбек сумел лишь в январе 2001-го.

За «Арсенал» Эду сыграл 127 матчей за четыре сезона, дважды становился чемпионом Англии, трижды побеждал в Кубке Англии и один раз поднимал над головой Суперкубок Англии. Тогдашний наставник «канониров» Арсен Венгер очень ценил и верил в талант бразильского хавбека, а тот отвечал французскому наставнику прекрасной игрой. Однако в какой-то момент в карьере Эду началась сложная полоса, связанная с травмами. В конечном итоге, бразилец сменил «Арсенал» на «Валенсию», где также провел четыре года, однако играл уже реже – 72 матча во всех турнирах.

Летом 2009-го Эду Гаспар покинул Европу и вернулся в родной «Коринтианс», где через полтора года повесил бутсы на гвоздь. На момент принятия такого решения хавбеку было всего-навсего 32 года, но проблемы со здоровьем не позволяли экс-игроку «Арсенала» продолжать выступления на более-менее приличном уровне, а скатываться до региональных команд Эду попросту не пожелал…

Да и держаться за игроцкую карьеру до последнего для Эду не было не малейшего смысла, ведь в марте 2011 года, всего через два месяца после завершения выступлений на поле, Гаспар получил должность директора по футболу в «Коринтиансе», на которой провел следующие пять с половиной лет. За это время «тимау» дважды выиграли чемпионат Бразилии, а в 2012-м стали триумфаторами Кубка Либертадорес. Кроме того, «Коринтианс» за период пребывания Эду на одной из ключевых руководящих должностей осуществил несколько выгодных трансферов своих футболистов в европейские и азиатские клубы, среди которых особняком стоит продажа в «Тоттенхэм» Паулиньо за 20 миллионов евро, а также интересно выглядят переходы Дентиньо в «Шахтер» за 7,5 миллионов евро и Маркиньоса в «Рому» за 6 миллионов евро. За последнего, безусловно, оглядываясь на его теперешние результаты бразильский клуб наверняка должен был бы требовать большего, но кто знал, что уже через полгода итальянские «волки» перепродадут центрбека в «Пари Сен-Жермен» за 31 миллион евро, а его актуальная оценочная стоимость на Transfermarkt будет и вовсе достигать феноменальной отметки в 70 миллионов…

Как бы там ни было, а в 2016 году Эду Гаспар получил первое серьезное продвижение по службе. Его заприметили в Бразильской конфедерации футбола, и предложили сотрудничество. В итоге с июня 2016-го по июль 2019-го Эду выполнял обязанности главного координатора национальной сборной Бразилии, что, впрочем, не помогло «селесао» добиться триумфа на ЧМ-2018, хотя в 2019-м бразильцы все-таки выиграли домашний для себя Кубок Америки, после чего Эду, собственно, и покинул свой пост на мажорной ноте.

Сделал это Гаспар не просто так, а из-за того, что получил конкретное предложение от «Арсенала». В лондонском клубе также оценили управленческие способности своего экс-игрока, и предложили тому должность технического директора, которую Эду официально занял 9 июля 2019 года.

С тех пор бразилец наладил тесное и плодотворное сотрудничество с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, который пришел на эту должность всего через несколько месяцев после назначения бразильца – в декабре 2019-го. Однако в первых трех сезонах испанский коуч не смог вернуть «канониров» в зону Лиги чемпионов – они дважды кряду финишировали восьмыми, а по итогам АПЛ-2021/22 оказались на пятой строчке в турнирной таблице…

И если Артете доставалось от фанатов постольку поскольку, то вот Эду Гаспара они в начале минувшего сезона открыто называли своим «врагом номер один». Бразильского функционера критиковали за то, что он ведет неразумную трансферную политику, когда на подписание новичков выбрасываются огромные деньги, а в ответ команда не получает должного усиления. Одним из наиболее провальных трансферов, которые «Арсенал» осуществил уже при Эду, но еще без Артеты, оказался переезд в Англию форварда «Лилля» Николя Пепе, обошедшийся казне лондонцев в рекордные 80 миллионов евро. С тех пор нападающий провел за «канониров» 112 матчей во всех турнирах, отличившись лишь 27 забитыми мячами. Это явно не то, чего ожидали от Пепе в «Арсенале», а потому неудивительно, что летом минувшего года француза отправили в аренду в «Ниццу»…

Вторили болельщикам и некоторые британские эксперты, говорившие, что «Арсенал» осуществляет неразумные инвестиции в новых игроков, из-за чего помогает разрастаться пропасти, образовавшейся ранее между «канонирами» и другими топ-клубами АПЛ.

Однако начало нынешнего сезона резко охладило пыл критиков Эду, и те в настоящий момент предпочитают помалкивать. Руководство «Арсенала», которое не пошло на поводу у оголтелой толпы и не отправило Гаспара в отставку, пожинает плоды мудрого решения, так как «канониры» впервые за девятнадцать лет близки к тому, чтобы вновь завоевать титул чемпиона английской Премьер-лиги. По крайней мере, после 20 проведенных матчей «Арсенал», в активе которого 16 побед при всего-то 2 ничьих и 2 поражениях, является безоговорочным лидером турнирной таблицы, а Эду Гаспара наряду с Микелем Артетой в прессе все чаще и чаще называют не иначе, как отцом нынешних успехов «канониров».

В последнем утверждении есть правда, так как именно Эду и Артета являются главными идеологами произошедшей в стане «канониров» перестройки состава, вследствие которой стан «Арсенала» покинули ветераны (Месут Озил, Давид Луис, Пьер-Эмерик Обамеянг, Бернд Лено и Александр Ляказетт), место которых в первой команде было доверено молодежи, благодаря чему в клубе возобновили негласную традицию, существовавшую там и ранее – давать шанс перспективным кадрам.

«Когда футболисту 26 лет и более, а он при этом имеет серьезную зарплату и редко появляется на поле, тем самым он помогает убивать клуб. В прошлом такая характеристика была справедливой почти для 80% нашего состава, и не было никаких шансов на переговоры. Таких футболистов почти не интересовали трансферы из «Арсенала», их устраивали длительные контракты и возможность жить в Лондоне. Но мы понимали, что нуждаемся в том, чтобы очистить состав, и даже если бы нам пришлось за это платить, я лично настаивал на том, чтобы считать это инвестицией», – заявил Эду летом минувшего года в общении с журналистами.



ФК Арсенал. Микель Артета (слева), Александр Зинченко и Эду Гаспар

Тогда же, еще до начала сезона, Эду Гаспар сказал, что ожидает от «Арсенала» качественного рывка вверх в плане спортивных результатов. Этот тезис бразилец аргументировал процессом естественной эволюции молодых игроков команды, и оказался абсолютно прав. Капитан Мартин Эдегор (24 года) стал одним из лучших полузащитников современной английской Премьер-лиги. Защита, сформированная вокруг Вильяма Салибы (21 год) и Габриэла Магальяйнса (25 лет), с каждым матчем показывает себя все надежнее и надежнее. Вингеры Букайо Сака (21 год) и Габриэл Мартинелли (21 год) показывают стабильную игру, нередко становясь ключевыми факторами для исхода того или иного поединка в пользу «канониров». Не стала для команды Артеты проблемой даже травма 25-летнего центрфорварда Габриэла Жезуса, являющегося, по сути, самым опытным игроком атаки в стане нынешних «канониров» – бразильца нашлось кому заменить, а первые голевые успехи все громче и громче звучат от воспитанника местной академии Эдди Нкетиа (23 года).

Успехи кадровой политики были отмечены высшим руководством «Арсенала», которое в ноябре 2022 года объявило о переходе Эду Гаспара на должность спортивного директора клуба. Благодаря этому повышению 44-летний бразилец отныне будет ответственен не только за первую команду, но и за развитие академии «канониров», а также за их женскую команду.

«Повышение Эду формализует его и без того растущее влияние на деятельность нашей академии, и мы с нетерпением ждем совместной работы Пера [Мертезакера] и Эду, чтобы еще больше укрепить интеграцию между нашей мужской основной командой и академией», – гласило сообщение руководства «канониров» в рамках официального коммюнике, опубликованного по поводу расширения степени сотрудничества с Гаспаром.

Сам Эду выразил восторг от очередного менеджерского повышения в своей карьере: «Я рад получить эту новую для себя роль, которую я воспринимаю как эволюцию того, над чем работаю. Мы добиваемся успехов во всех областях нашей мужской, женской и академической команд, и мы все взволнованы тем, чего можем достичь. Я с нетерпением жду возможности развить тяжелую работу стольких людей и помочь всем нам расти вместе и добиваться большего успеха. Благодарен клубу за доверие, оказанное мне. Мы движемся вперед вместе».

Безусловно, впереди у «Арсенала» еще половина сезона, и в рамках английской Премьер-лиги произойти может практически что угодно, но прямо сейчас Эду Гаспар, которого многие особо рьяные и нетерпеливые фанаты «канониров» не так давно на словах смешивали с грязью и другими неприятными субстанциями, доказал свою управленческую состоятельность и целесообразность дальнейшего нахождения в руководстве лондонского клуба. To be continued…