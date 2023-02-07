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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 10:50 |
1746
3

Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша

Денис вскоре может покинуть команду

07 февраля 2023, 10:50 |
1746
3
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Сообщается, что руководство «Динамо» ищет возможность отпустить опытного хавбека Дениса Гармаша, который не входит в планы наставника Мирчи Луческу.

Вряд ли игрока удастся продать, но клуб готов отдать Дениса в аренду, а среди вариантов рассматриваются чемпионаты Турции, Кипра и Греции.

Ранее киевляне отпустили в кипрскую «Омонию» Артема Беседина.

Гармаш, который в последнее время часто играет на позиции форварда, в нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей.

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Динамо Киев Денис Гармаш трансферы трансферы УПЛ
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Alex Tymchenko
Кто забивать то будет, буяльский останется только?
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0
donnerwetter
Все - на Кипр. Там тепло.  Но придётся избегать кокориных.
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-1
Oleksandr Kelym
Віддати в оренду Беседіна та Гармаша - це нарешті скинути баласт з Динамо !
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-2
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