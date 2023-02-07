Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 10:50 |
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Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Денис вскоре может покинуть команду
07 февраля 2023, 10:50 |
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Сообщается, что руководство «Динамо» ищет возможность отпустить опытного хавбека Дениса Гармаша, который не входит в планы наставника Мирчи Луческу.
Вряд ли игрока удастся продать, но клуб готов отдать Дениса в аренду, а среди вариантов рассматриваются чемпионаты Турции, Кипра и Греции.
Ранее киевляне отпустили в кипрскую «Омонию» Артема Беседина.
Гармаш, который в последнее время часто играет на позиции форварда, в нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей.
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Комментарии 3
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Кто забивать то будет, буяльский останется только?
Все - на Кипр. Там тепло. Но придётся избегать кокориных.
Віддати в оренду Беседіна та Гармаша - це нарешті скинути баласт з Динамо !
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