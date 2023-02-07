Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша

Сообщается, что руководство «Динамо» ищет возможность отпустить опытного хавбека Дениса Гармаша, который не входит в планы наставника Мирчи Луческу.

Вряд ли игрока удастся продать, но клуб готов отдать Дениса в аренду, а среди вариантов рассматриваются чемпионаты Турции, Кипра и Греции.

Ранее киевляне отпустили в кипрскую «Омонию» Артема Беседина.

Гармаш, который в последнее время часто играет на позиции форварда, в нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей.