Накануне в английской Премьер-лиге состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Челси», который завершился ничьей 1:1, и в котором участие принял вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Украинец вышел в стартовом составе «синих», но на 67-й минуте был заменен.

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Интересно, что вместе с Мудриком главный тренер «Челси» Грэм Поттер принял решение заменить и левого фулбека команды в этом поединке Марка Кукурелью, которого фанаты раскритиковали за систематическое игнорирование забеганий и подключений со стороны украинского вингера.

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика