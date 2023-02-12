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Англия
12 февраля 2023, 21:24 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:25
7746
35

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика

В матче «Вест Хэм» - «Челси» между испанским фулбеком и украинским вингером не было «химии»

12 февраля 2023, 21:24 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:25
7746
35
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Накануне в английской Премьер-лиге состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Челси», который завершился ничьей 1:1, и в котором участие принял вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Украинец вышел в стартовом составе «синих», но на 67-й минуте был заменен.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua


Интересно, что вместе с Мудриком главный тренер «Челси» Грэм Поттер принял решение заменить и левого фулбека команды в этом поединке Марка Кукурелью, которого фанаты раскритиковали за систематическое игнорирование забеганий и подключений со стороны украинского вингера.

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика

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Марк Кукурелья Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Английская Премьер-лига выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 35
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maverik
Я хоть и болельщик Динамо но переживаю за всех наших игроков особенно в топкомандах  ,ну это дрендованное чувырло реально игнорило Мудрика реально жаль парня .
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+9
lenares85
всі паси назад з таким кукурелье діла плохі будуть, загострювати ж потрібно.На банку його садить.
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+8
GloryUkraine
Схоже гравці Челсі не прийняли Мудрика. Банальна заздрість. І тренер у них не в авторитеті, змінити нічого не зможе. 
Шеву в свій час Челсі не прийняв, тепер Мудрика. 
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Mr Voevudskiy
Пудель волосатый
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+4
Макс Максов
Матвієнко не гірше б зіграв, ніж цей патлатий із Сімпсонів) і паси б віддавав...
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+3
ALKOSruLKA
Кукурєку трішки півник, Мудрику не заздрю
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+3
pricolist
Кукурельї пощастило, що він взагалі опинився в Челсі. Мінімум матчів на аисокому рівні у складі лондонців. А Мудрик поступово набирає і впевнений, що з Чілвелом у нього буде ця "хімія" 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Evgeniy Zanregent
Да,похоже всё таки ему надо было в Арсенал. там хоть Зинченко
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+2
umnuy2
челсюки сейчас дно команда,разбалансированая---они середняк этим всё сказано...мишку будет тяжело
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+2
Віталій Яценко
У всіх цих епізодах насправді Мудрик закритий і віддати пас - його втратии. Тому може здатись, що треба віддати було, але Кукурелья грав на збереження. Більш менш перспективним буле одне відкрття у штрафному, але і там велика вирогідність перехоплення була. Я б не драматизував. Важко грати проти закритих команд. Немає вільних зон, які потрібні Мудрику. Саме тому йому буде важко заграти в силовому футболі. А от проти таких команд як Арсенал, МанСіті, Ліверпуль, МЮ, Ньюкасл... тут він зможе себе показати, бо тоді буде більш відкритий футбол і більше вільних зон за спинами захисників суперника.
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+1
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Kaftan
Просто там собралась компашка да лиги. И они между собой играют. Феликс, ензо и этот пудель. Кукарикуреля. Был би умный тренер. Он бы простое это. Должна быть команда. А так поплатился. 1:1.  
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+1
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avk2307
И кстати есть еще отдельно видео с действиями Мудрика в этой игре такое же в ютубе, но по нему почему то нет тега от спорт.юа
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0
avk2307
Кукурелья конечно редкий г....н .
Кому интересно гляньте на любом доступном ресурсе то, как игроки выходили из автобуса перед игрой. 
Там все ясно, кто с кем. а Мудрик пока один . Ему надо найти друзей или тренеру надо ему помочь
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0
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Footbulka
В Челсі немає командної гри, кожен грає як хоче і робить вигляд що він найкращій, хизуються і змагаються між собою і перед тренером, мабуть заради місця в основі чи що, незнаю.  Команда повнісю розбалансована, футболісти самі за себе. Цим повинен займатися тренер, але якщо він не може їх всіх зібрати до кучі тоді це проблема самого тренера.
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0
umnuy2
Да Мудрику уже 8.5 лет можно ложить на это всё---контракт же не на две недели стажировка как у роботяг обычных а сразу 8.5 лет деньжище уже капать будут и пох как играть или вообще буем груши околачивать как делают сейчас десятки футболёров типа Азара,Обомеянка,Лукаку и других вытянувших золотую акцию
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0
KOT
Після такого хочется, а би Кукуреку сів на банку, а Мудрик грав постійно в основі
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0
odiniznashih
Челси - самый гнилой коллектив.
Там постоянно группы и группировки как в детском  саду.
Футболистам с нашим менталитетом не стоит туда и соваться. Или про Шеву уже забыли?
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0
Sok73
Можливо це реакція Кукурельї на гру Мудрика на захист, що по Цоуфалу, що по Мілнеру. Мудрик взагалі по них не грав та скидував на Кукурелью. Хоча за логікою - це його гравці.
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0
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Slava_Dyatlov
Под ноль! 
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-1
bzzzzzz
Очевидно без Поттера не обошлось. Он не мог этого не заметить и не сказать. Или это его установка вопще.
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-1
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