ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
В матче «Вест Хэм» - «Челси» между испанским фулбеком и украинским вингером не было «химии»
Накануне в английской Премьер-лиге состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Челси», который завершился ничьей 1:1, и в котором участие принял вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
Украинец вышел в стартовом составе «синих», но на 67-й минуте был заменен.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Интересно, что вместе с Мудриком главный тренер «Челси» Грэм Поттер принял решение заменить и левого фулбека команды в этом поединке Марка Кукурелью, которого фанаты раскритиковали за систематическое игнорирование забеганий и подключений со стороны украинского вингера.
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник «Челси» попрощался с донецким клубом
Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста
Шеву в свій час Челсі не прийняв, тепер Мудрика.
Кому интересно гляньте на любом доступном ресурсе то, как игроки выходили из автобуса перед игрой.
Там все ясно, кто с кем. а Мудрик пока один . Ему надо найти друзей или тренеру надо ему помочь
Там постоянно группы и группировки как в детском саду.
Футболистам с нашим менталитетом не стоит туда и соваться. Или про Шеву уже забыли?