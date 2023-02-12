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  4. МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 12:53 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:16
1994
4

МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»

Хавбек «Челси» приехал в Варшаву попрощаться с партнерами по «Шахтеру»

12 февраля 2023, 12:53 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:16
1994
4
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Новичок «Челси» Михаил Мудрик приехал в расположение «горняков» в Варшаве, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде.

Николай Матвиенко, здороваясь с Мудриком, в шутку спросил, не нужен ли «Челси» левый защитник на место Марка Кукурельи.

«Мне честно было очень приятно играть с вами в одной команде. Я очень многое нашел здесь: хороших людей, друзей. Это самое большое, что я могу унести дальше в жизнь. О футболистах говорить не хочу. Все знают: это «Шахтер» – эталон украинского футбола. Все знают о «Шахтере» в Европе. Не нужно никому доказывать, все знают, что здесь собраны сильные футболисты.

Очень грустно говорить всем не «пока», а до новых встреч. Вы были моей семьей и ею остаетесь. Но нужно двигаться дальше. Чтобы получить что-то новое, нужно отдать. Хочу сказать всем большое спасибо за все те приятные моменты, как были у нас. Приятно было поделить их с вами. Говорю это от сердца, от души. Я это ощущаю. Честь играть со всеми вами. Это было классно», – сказал Мудрик.

После этого Мудрик подписал футболку и сделал фото с уже бывшими партнерами по команде.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Gargantua
феноменально конечно как такого слабого защитника можно было купить за 65 млн
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+4
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Alex906
Сегодня нашли отмазку кукурелья .завтра ещё кого-то .уверен при отсутствии кукурельи ничего не изменится .Надо пахать на поле .балериной не будешь 
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-3
Alex906
Отдадут в Астон Виллу в аренду или снова в Шахтер только в аренду .Зря прощается .В Челси он точно не задержится 
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-6
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