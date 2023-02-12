WTA12 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:47
1043
5
Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021
Украинка проиграла Лейле Фернандес
12 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:47
1043
5
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) завершила выступления на турнире серии WTA 500 в Дохе (Катар).
Во втором раунде отбора украинка проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 39) в трех сетах за 2 часа и 10 минут.
WTA 500 Доха. Хард. Второй раунд квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 3:6, 3:6
Лейла является финалисткой US Open 2021.
В прошлом раунде квалификации Ястремская обыграла Клэр Лю.
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Комментарии 5
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Безголова! Повний відстій! Це при тому, що Фернандес - взагалі ніяка!
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на цей раз більше помилок по довжині...Наши тенисисткі на цьому тижні розчарували
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Ну тепер може і гуляти тиждень по катарських клубах
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