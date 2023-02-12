Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) завершила выступления на турнире серии WTA 500 в Дохе (Катар).

Во втором раунде отбора украинка проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 39) в трех сетах за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Доха. Хард. Второй раунд квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 3:6, 3:6

Лейла является финалисткой US Open 2021.

В прошлом раунде квалификации Ястремская обыграла Клэр Лю.