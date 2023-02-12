Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021
WTA
12 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:47
1043
5

Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021

Украинка проиграла Лейле Фернандес

12 февраля 2023, 16:43 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:47
1043
5
Сенсации не получилось. Ястремская в Дохе уступила финалистке US Open 2021
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) завершила выступления на турнире серии WTA 500 в Дохе (Катар).

Во втором раунде отбора украинка проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 39) в трех сетах за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Доха. Хард. Второй раунд квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 3:6, 3:6

Лейла является финалисткой US Open 2021.

В прошлом раунде квалификации Ястремская обыграла Клэр Лю.

По теме:
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Лейла Фернандес WTA Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Футбол | 11 февраля 2023, 22:59 10
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира

Мадридский клуб разобрался с «Аль-Хилялем» в суперрезультативном финале

ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
Теннис | 12 февраля 2023, 05:13 6
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой

Украинка опубликовала видео в своем Instagram

ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Бокс | 12.02.2023, 05:35
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
Футбол | 12.02.2023, 08:56
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Футбол | 12.02.2023, 08:15
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Бубенко
Безголова! Повний відстій! Це при тому, що Фернандес -  взагалі ніяка!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
на цей раз більше помилок по довжині...Наши тенисисткі на цьому тижні розчарували
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Boghdan1222
Ну тепер може і гуляти тиждень по катарських клубах
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 16
Бокс
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 38
Футбол
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 19
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 22
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности