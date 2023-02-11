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  4. Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе
WTA
11 февраля 2023, 11:45 |
651
1

Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе

Украинка в двух сетах выиграла у Клэр Лю

11 февраля 2023, 11:45 |
651
1
Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) в первом раунде отбора к хардовому турниру серии WTA 500 в Дохе (Катар) уверенно обыграла Клэр Лю (США, WTA 56) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Доха. Хард. Первый раунд квалификации

Клэр Лю (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6

За матч Даяна всего один раз отдала свою подачу.

Для Даяны это вторая победа подряд над Лю. Ранее украинка обыграла американку в квалификации турнира в Абу-Даби. Счет в личных встречах теперь 3:3.

В полуфинале отбора к соревнованиям в Дохе Ястремская встретится с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес.

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Клэр Лю Даяна Ястремская WTA Доха
Источник Sport.ua
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