Ястремская обыграла американку на старте отбора к крупному турниру в Дохе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) в первом раунде отбора к хардовому турниру серии WTA 500 в Дохе (Катар) уверенно обыграла Клэр Лю (США, WTA 56) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Доха. Хард. Первый раунд квалификации

Клэр Лю (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6

За матч Даяна всего один раз отдала свою подачу.

Для Даяны это вторая победа подряд над Лю. Ранее украинка обыграла американку в квалификации турнира в Абу-Даби. Счет в личных встречах теперь 3:3.

В полуфинале отбора к соревнованиям в Дохе Ястремская встретится с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес.