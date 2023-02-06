WTA06 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:19
815
5
Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
Даяна в трех сетах выиграла у Клэр Лю
06 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:19
815
5
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) выиграла у Клэр Лю (США, WTA 52) в трех сетах за 2 часа.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. Квалификация
Клэр Лю (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:3, 4:6
Даяна во второй раз обыграла Лю. Три предыдущие встречи украинка проиграла.
Соперница Ястремской в основной сетке определится позже.
В первом раунде отбор Даяна разгромила Лауру Зигемунд.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2023, 13:03 4
Крис признался, что оба били его очень сильно, но по-разному
Футбол | 05 февраля 2023, 19:05 13
Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги
Теннис | 05.02.2023, 14:25
Футбол | 05.02.2023, 17:30
Хоккей | 06.02.2023, 08:29
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Ми тут їй трішкі обісрали , вона зайшла прочитала і вуаля є результат .
Показать Скрыть 2 ответа
нічого собі, може буде камбек тої перспективної Ястремської???
Інстасамка почала грати
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2023, 11:23
05.02.2023, 10:15
05.02.2023, 08:11 5
04.02.2023, 18:11
04.02.2023, 15:44 24
04.02.2023, 10:40
04.02.2023, 16:55 32
05.02.2023, 23:09 10