Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
WTA
06 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:19
815
5

Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ

Даяна в трех сетах выиграла у Клэр Лю

06 февраля 2023, 11:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:19
815
5
Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) выиграла у Клэр Лю (США, WTA 52) в трех сетах за 2 часа.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Квалификация

Клэр Лю (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:3, 4:6

Даяна во второй раз обыграла Лю. Три предыдущие встречи украинка проиграла.

Соперница Ястремской в основной сетке определится позже.

В первом раунде отбор Даяна разгромила Лауру Зигемунд.

По теме:
Катарина Завацкая – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Клэр Лю WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Бокс | 05 февраля 2023, 13:03 4
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера

Крис признался, что оба били его очень сильно, но по-разному

Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Футбол | 05 февраля 2023, 19:05 13
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии

Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги

Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Теннис | 05.02.2023, 14:25
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05.02.2023, 17:30
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
НХЛ – подруга россии. В лиге защищают игроков рф. Гашек наехал на Беттмэна
Хоккей | 06.02.2023, 08:29
НХЛ – подруга россии. В лиге защищают игроков рф. Гашек наехал на Беттмэна
НХЛ – подруга россии. В лиге защищают игроков рф. Гашек наехал на Беттмэна
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Ми тут їй трішкі обісрали , вона зайшла прочитала і вуаля є результат .
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Andrey_1992
нічого собі, може буде камбек тої перспективної Ястремської???
Ответить
0
ptolemeus
Інстасамка почала грати
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
05.02.2023, 11:23
MMA
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
04.02.2023, 10:40
Футбол
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности