Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) в финале квалификации турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) выиграла у Клэр Лю (США, WTA 52) в трех сетах за 2 часа.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Квалификация

Клэр Лю (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 6:3, 4:6

Даяна во второй раз обыграла Лю. Три предыдущие встречи украинка проиграла.

Соперница Ястремской в основной сетке определится позже.

В первом раунде отбор Даяна разгромила Лауру Зигемунд.