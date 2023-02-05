Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби
Даяна в двух сетах переиграла Лауру Зигемунд из Германии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) с победы начала выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде отбора украинка обыграла немку Лауру Зигемунд (№125 WTA).
Абу-Даби. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В следующем раунде Ястремская сыграет с Клэр Лю (№52 WTA) или Стефании Божика (№853 WTA). Это ее первое выступление на этом турнире.
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