Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) с победы начала выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка обыграла немку Лауру Зигемунд (№125 WTA).

Абу-Даби. Первый круг квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Клэр Лю (№52 WTA) или Стефании Божика (№853 WTA). Это ее первое выступление на этом турнире.