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WTA
05 февраля 2023, 10:22 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:32
817
2

Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби

Даяна в двух сетах переиграла Лауру Зигемунд из Германии

05 февраля 2023, 10:22 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:32
817
2
Ястремская добыла победу в первом раунде квалификации турнира в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) с победы начала выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка обыграла немку Лауру Зигемунд (№125 WTA).

Абу-Даби. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Клэр Лю (№52 WTA) или Стефании Божика (№853 WTA). Это ее первое выступление на этом турнире.

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Даяна Ястремская Лаура Зигемунд WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,спокійно і чітко,і всього одна підвійна,но гра біля сіткі бажае на краще.Бажаю успіхів в наступних матчах!
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+3
Володимир Коваленко
ЩОСЬ У ЛІСІ ЗДОХЛО !
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0
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