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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 01:03
1752
4

Динамо хочет приобрести нигерийского форварда Шкупи

Сандей Адетунджи в спарринге против «Жальгириса» оформил хет-трик

12 февраля 2023, 22:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 01:03
1752
4
Динамо хочет приобрести нигерийского форварда Шкупи
ФК Шкупи. Сандей Адетунджи

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении нигерийского форварда по имени Сандей Адетунджи, который выступает за клуб «Шкупи» из Северной Македонии.

Во вчерашнем товарищеском матче против литовского «Жальгириса» (4:0) Сандей оформил хет-трик. Скауты киевского клуба следят за выступлениями нигерийца в поисках усиления в группу атаки.

25-летний Адетунджи в текущем сезоне провел 17 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

ВИДЕО. Фрагменты игры форварда «Шкупи» Сандея Адетунджи

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Сандей Адетунджи Шкупи Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы хет-трик Жальгирис Вильнюс
Источник Динамомания
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Комментарии 4
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SandroKing
Кулач и то поинтереснее был.
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avk2307
Ну необходим форвард. Вопрос компетенции селекционной службі, но без +1 форварда ж вообще не вариант.
Кстати интересно, что Ванат и Тімчик в последних двух играх не участвовали. Что с ними?
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Gargantua
совсем скромно
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