О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции

Второй турецкий клуб снялся с чемпионата Турции после разрушительного землетрясения, которое произошло в стране на этой неделе. Сегодня это сделал «Газиантеп».

«Наша борьба продолжается, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, которое затронуло наш город и 10 соседних городов 6 февраля 2023 года. После такой катастрофы о футболе не может быть и речи.

Нашему клубу не представляется возможным продолжать свою спортивную деятельность во всех этих сложных условиях. Решением, принятым нашим советом директоров, наш футбольный клуб «Газиантеп» отказывается от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубка Турции в сезоне 2022-2023 гг.», – сказано в официальном сообщении на сайте клуба.

Отметим, что чемпионат Турции был остановлен после трагедии. На момент его остановки «Газиантеп» занимал десятое место. Ранее сообщалось, что с турнира снялся «Хатайспор».