О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Руководство «Газиантепа» приняло решение отказаться от участия в соревнованиях
Второй турецкий клуб снялся с чемпионата Турции после разрушительного землетрясения, которое произошло в стране на этой неделе. Сегодня это сделал «Газиантеп».
«Наша борьба продолжается, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, которое затронуло наш город и 10 соседних городов 6 февраля 2023 года. После такой катастрофы о футболе не может быть и речи.
Нашему клубу не представляется возможным продолжать свою спортивную деятельность во всех этих сложных условиях. Решением, принятым нашим советом директоров, наш футбольный клуб «Газиантеп» отказывается от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубка Турции в сезоне 2022-2023 гг.», – сказано в официальном сообщении на сайте клуба.
Отметим, что чемпионат Турции был остановлен после трагедии. На момент его остановки «Газиантеп» занимал десятое место. Ранее сообщалось, что с турнира снялся «Хатайспор».
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