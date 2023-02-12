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Турция
12 февраля 2023, 13:25 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:29
1041
2

О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции

Руководство «Газиантепа» приняло решение отказаться от участия в соревнованиях

12 февраля 2023, 13:25 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:29
1041
2
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
ФК Газиантеп

Второй турецкий клуб снялся с чемпионата Турции после разрушительного землетрясения, которое произошло в стране на этой неделе. Сегодня это сделал «Газиантеп».

«Наша борьба продолжается, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, которое затронуло наш город и 10 соседних городов 6 февраля 2023 года. После такой катастрофы о футболе не может быть и речи.

Нашему клубу не представляется возможным продолжать свою спортивную деятельность во всех этих сложных условиях. Решением, принятым нашим советом директоров, наш футбольный клуб «Газиантеп» отказывается от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубка Турции в сезоне 2022-2023 гг.», – сказано в официальном сообщении на сайте клуба.

Отметим, что чемпионат Турции был остановлен после трагедии. На момент его остановки «Газиантеп» занимал десятое место. Ранее сообщалось, что с турнира снялся «Хатайспор».

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Источник ФК Газиантеп
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Комментарии 2
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Remark
Знакомая с Луганска, которую поносило по миру, теперь переехала на ПМЖ в Турцию (уже как 2 года). Связывался с ней, то она говорила, что почти 4 дня не было никакой помощи. Странно, но по ночам в Турции голодно и влажно. Никто из выживших не спит в уцелевших домах, боятся. Плюс, как ни странно, много мародеров!
П.С. Тут либо всем сниматься с чемпионата, закончить сезон досрочно; или приостановить на время, а потом доиграть.
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Gargantua
Андриевский должен был перейти в Хатайспор
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