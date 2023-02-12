Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Клубный чемпионат мира
12 февраля 2023, 08:15 |
7917
1

«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?

Мнение болельщиков разделилоь

12 февраля 2023, 08:15 |
7917
1
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 11 февраля, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Мадрида.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на воротах «сливочных» весь матч. На высоком уровне у него сыграть не получилось – все-таки пропустил три гола. Оценку статистический портал WhoScored выставил соответствующую – 5.7 баллов.

Мнение фанатов разделилось. Кто-то продолжает верить в Андрея, а кто-то уже списал его со счетов.

Marat K: «Лунин хороший голкипер, но не уровень «Реала». Нам нужен кто-то на уровне Тибо Куртуа».

Been_truth: «Лунин 👏👏».

Ali: «Защита была ужасной, это не ошибки Лунина».

Martí: «Куртуа осталось не долго в «Реале». Скоро он уйдет, а Лунин его заменит. Да, сегодня у Андрея была не самая удачная игра, но я не сомневаюсь, что он может стать топом».

GED: «Лунин должен быть на скамейке! А у нас должны быть в запасе более опытные голкиперы».

Eco: «Если взять отношения отбитых и пропущенных ударов, то Лунин наверно является самым худшим вратарем в «Реале» за последний век».

JaviMagic: «Нельзя быть Лунину на замене. Он пропустил все, что ему били».

TomRivero3: «Лунин – решето».

CarlosLaraSv: «Лунин провалился. Он здесь не для того, чтобы играть на важных играх. 3 гола пропущено никому не известным клубом!! Это заставляет меня нервничать».

SaAyiDx: «Лунин хороший голкипер. Это был просто не его день».

По теме:
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась хорошей, мы счастливы»
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
Андрей Лунин клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль реакция болельщиков фанаты болельщики
Источник Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином
Футбол | 12 февраля 2023, 02:05 2
ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином
ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином

Комментаторам BeinSportUSA неплохо бы получше начать готовиться к матчам

Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Футбол | 11 февраля 2023, 14:15 16
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»

Эрик Абидаль пробил дно

ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Футбол | 12.02.2023, 05:32
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Футбол | 11.02.2023, 22:59
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Футбол | 11.02.2023, 20:19
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jaime_Lannister
Там в третьому голі особливо Лунін винен, ага.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
10.02.2023, 09:47
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 12
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 35
Футбол
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности