«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?

В субботу, 11 февраля, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Мадрида.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на воротах «сливочных» весь матч. На высоком уровне у него сыграть не получилось – все-таки пропустил три гола. Оценку статистический портал WhoScored выставил соответствующую – 5.7 баллов.

Мнение фанатов разделилось. Кто-то продолжает верить в Андрея, а кто-то уже списал его со счетов.

Marat K: «Лунин хороший голкипер, но не уровень «Реала». Нам нужен кто-то на уровне Тибо Куртуа».

Been_truth: «Лунин 👏👏».

Ali: «Защита была ужасной, это не ошибки Лунина».

Martí: «Куртуа осталось не долго в «Реале». Скоро он уйдет, а Лунин его заменит. Да, сегодня у Андрея была не самая удачная игра, но я не сомневаюсь, что он может стать топом».

GED: «Лунин должен быть на скамейке! А у нас должны быть в запасе более опытные голкиперы».

Eco: «Если взять отношения отбитых и пропущенных ударов, то Лунин наверно является самым худшим вратарем в «Реале» за последний век».

JaviMagic: «Нельзя быть Лунину на замене. Он пропустил все, что ему били».

TomRivero3: «Лунин – решето».

CarlosLaraSv: «Лунин провалился. Он здесь не для того, чтобы играть на важных играх. 3 гола пропущено никому не известным клубом!! Это заставляет меня нервничать».

SaAyiDx: «Лунин хороший голкипер. Это был просто не его день».