Есть трофей, но матч не лучший. Лунин получил низкую оценку за Клубный ЧМ

«Реал» в финале Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 5:3, а украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин получил худшую оценку в составе обеих команд.

Портал SofaScore оценил игру Лунина в 5,7 баллов.

Указывается, что Лунин не сделал ни одного сейва, пропустив три гола с трех ударов в створ. По другим данным один сейв Андрей все же сделал.

Для украинца это пятый трофей в составе мадридцев.



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