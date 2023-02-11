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  4. Есть трофей, но матч не лучший. Лунин получил низкую оценку за Клубный ЧМ
Клубный чемпионат мира
11 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:41
1152
1

Есть трофей, но матч не лучший. Лунин получил низкую оценку за Клубный ЧМ

Пропустил три гола

11 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:41
1152
1
Есть трофей, но матч не лучший. Лунин получил низкую оценку за Клубный ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» в финале Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 5:3, а украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин получил худшую оценку в составе обеих команд.

Портал SofaScore оценил игру Лунина в 5,7 баллов.

Указывается, что Лунин не сделал ни одного сейва, пропустив три гола с трех ударов в створ. По другим данным один сейв Андрей все же сделал.

Для украинца это пятый трофей в составе мадридцев.


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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Serhii P.
з таким ж "успіхом" я міг би у фіналі постояти за "Реал" 
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