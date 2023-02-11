Клубный чемпионат мира11 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:41
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Есть трофей, но матч не лучший. Лунин получил низкую оценку за Клубный ЧМ
Пропустил три гола
11 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:41
1152
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«Реал» в финале Клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 5:3, а украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин получил худшую оценку в составе обеих команд.
Портал SofaScore оценил игру Лунина в 5,7 баллов.
Указывается, что Лунин не сделал ни одного сейва, пропустив три гола с трех ударов в створ. По другим данным один сейв Андрей все же сделал.
Для украинца это пятый трофей в составе мадридцев.
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Комментарии 1
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з таким ж "успіхом" я міг би у фіналі постояти за "Реал"
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