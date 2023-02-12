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Чемпионат Испании
Вильярреал
12.02.2023, FT 0 : 1
Барселона
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Испания
12 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2023, 00:26
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Барселона нанесла поражение Вильярреалу и упрочила лидерство в Ла Лиге

Единственный гол в матче забил Педри с передачи Роберта Левандовски

12 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2023, 00:26
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0
Барселона нанесла поражение Вильярреалу и упрочила лидерство в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил Педри с передачи Роберта Левандовски.

«Барселона» упрочила лидерство (56 очков). «Реал» имеет матч в запасе, но отстает на 11 очков. «Вильярреал» идет на 8-й позиции (31 очко).

Ла Лига. 21-й тур, 12 февраля

Вильярреал – Барселона – 0:1

Гол: Педри, 18.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Педри, 18 мин.

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Источник Sport.ua
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