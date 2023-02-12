12.02.2023, FT 0 : 1
Испания12 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2023, 00:26
110
0
Барселона нанесла поражение Вильярреалу и упрочила лидерство в Ла Лиге
Единственный гол в матче забил Педри с передачи Роберта Левандовски
12 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2023, 00:26
110
0
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 1:0.
Единственный гол на 18-й минуте забил Педри с передачи Роберта Левандовски.
«Барселона» упрочила лидерство (56 очков). «Реал» имеет матч в запасе, но отстает на 11 очков. «Вильярреал» идет на 8-й позиции (31 очко).
Ла Лига. 21-й тур, 12 февраля
Вильярреал – Барселона – 0:1
Гол: Педри, 18.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Педри, 18 мин.
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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