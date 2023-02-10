12 февраля на «Керамика» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Вильярреал

Клуб оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, казалось, что Сетьен к зиме освоился на новом месте. «Желтый субмарин» оказался достаточно весомой боевой единицей, и, активно набирая очки, начал демонстрировать реальные претензии побороться за 4-е, «лигочемпионовское» место. Взято 10 очков из 12 возможных в первых 4 турах Примеры после перерыва. Причем обыграли «Реал», и уже потом ограничились только ничьей с «Сельтой». Дальше, впрочем, и «галактикос» взяли реванш, в рамках кубка, и в чемпионате результаты резко ухудшились. Сначала «подводники» сенсационно дома проиграли «Райо Вальекано». А дальше и вовсе случились 1:3 с «Эльче», не просто худшим клубом розыгрыша - до этого успеха у «зелено-полосатых» было только 6 очков за весь сезон. Достаточно сказать, что это 1-я победа главного аутсайдера!

Барселона

Команда осталась без трофеев в прошлом сезоне. Да и на старте нового розыгрыша были откровенные неудачи, прежде всего, поражение в споре за 2-е место в группу Лиги чемпионов «Интеру» - снова, повторно, «больше чем клуб» остается без плей-офф. Но зима принесла в основном положительные эмоции. Тут и долгожданный трофей, первый для Хави как наставника «кулес» - Суперкубок. И продолжение похода в Копе дель Рей, где получилось обыграть «Реал Сосьедад». Главное, что в Примере, пока соперник, «Реал», терял очки, «сине-гранатовые» смогли выдать почти стопроцентную статистику. Осечка была только с «Эспаньолом», в конце декабря. Но потом выиграли у всех, в том числе и у «Атлетико», и у «Бетиса», и, в крайнем туре, у «Севильи» - там и вовсе было 3:0.

Статистика личных встреч

В конце прошлого сезона «Вильярреал» выиграл 2:0, причем на выезде. Впрочем, «Барселона» уже взяла реванш, разгромив «подводников» 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Сетьен сможет остановить своих бывших подопечных. Ставим на победу гостей с коэффициентом - 1,833 по Parimatch.