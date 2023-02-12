Испания12 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:07
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Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 22:00 поединок 21-го тура чемпионата Испании
12 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:07
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12 февраля проходит матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» играет против «Барселоны».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
Starting XI vs @FCBarcelona!#VillarrealBarça pic.twitter.com/dF5yvapRI4— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) February 12, 2023
🚨 BARÇA XI 🚨#VillarrealBarça pic.twitter.com/LNngwpEuar— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2023
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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