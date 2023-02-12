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Чемпионат Испании
Вильярреал
перерыв 0 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:07
1113
0

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 22:00 поединок 21-го тура чемпионата Испании

12 февраля 2023, 22:00 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:07
1113
0
Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе Рейна и Хави

12 февраля проходит матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» играет против «Барселоны».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал - Барселона смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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