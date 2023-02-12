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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 11:52 | Обновлено 12 февраля 2023, 11:55
769
0

Забивала молодежь. Динамо спокойно переиграло Политехнику на сборах

Киевляне продолжают подготовку к возобновению УПЛ

12 февраля 2023, 11:52 | Обновлено 12 февраля 2023, 11:55
769
0
Забивала молодежь. Динамо спокойно переиграло Политехнику на сборах
Динамо Киев. Н. Волошин

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищеский матч.

«Динамо» (Киев, Украина) - «Политехника» (Ясси, Румыния) - 2:0.

Н. Волошин, 32, Царенко, 65.

Дячук, 48 - Крістя, 30.

«Динамо» (старт): Моргун - Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак - Андриевский, Яцык - Бенито, Царенко, Н. Волошин - Супряга.

«Динамо» (после 66 минуты): Моргун (Игнатенко, 76) - Малыш, Попов, Сирота, Вивчаренко - Лонвейк, Шепелев - Волошин, Яцык (Василец, 76), Кабаев - Горбач.

«Политехника» (старт): Брынза - Куадио, Тинку, Катанец, Финица - Вашвари, Кристя, Роман, Мусси, Хлистей - Харрисон.

«Мардан Стедіум» (Турция).

ДИНАМО - ПОЛИТЕХНИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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