Динамо Киев

В воскресенье, 12 февраля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынской «Политехникой». Игра пройдет в Турции, начало – в 10:00 по киевскому времени.

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Киевляне продолжают подготовку к возобновлению УПЛ. Второй тренировочный сбор «динамовцы» начали 11 февраля с победы над «Силексом» (4:0), а уже на следующий день будут играть против румынской «Политехники». Кроме этого матча, на сборах «Динамо» сыграет еще против латвийских «Лиепаи», «Сконто» и «Валмиеры», а также узбекского «Пахтакора».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Политехника» в украинской версии сайта.