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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 21:11 |
289
2

Динамо – Политехника. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча киевского клуба

11 февраля 2023, 21:11 |
289
2
Динамо – Политехника. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев
11 февраля в 21:04 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 12 февраля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынской «Политехникой». Игра пройдет в Турции, начало – в 10:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевляне продолжают подготовку к возобновлению УПЛ. Второй тренировочный сбор «динамовцы» начали 11 февраля с победы над «Силексом» (4:0), а уже на следующий день будут играть против румынской «Политехники». Кроме этого матча, на сборах «Динамо» сыграет еще против латвийских «Лиепаи», «Сконто» и «Валмиеры», а также узбекского «Пахтакора».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Политехника» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ Политехника Яссы Динамо - Политехника
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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nivavn
Ех, як би хотілося ПоліГРАФтехніку... Ностальгія.
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