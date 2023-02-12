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12.02.2023 10:00 - : -
Политехника Яссы
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 07:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:31
109
0

Динамо – Политехника Яссы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

12 февраля 2023, 07:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:31
109
0
Динамо – Политехника Яссы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Политехника» Яссы (Румыния). Начало матча – 12 февраля в 10:00 по Киеву.

Динамо – Политехника Яссы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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