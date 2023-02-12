Динамо Киев

Товарищеские матчи
12.02.2023 10:00 - : -
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 07:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:31
109
0
Динамо – Политехника Яссы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
12 февраля 2023, 07:12 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:31
109
0
Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Политехника» Яссы (Румыния). Начало матча – 12 февраля в 10:00 по Киеву.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Динамо – Политехника Яссы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 19:54 11
Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев
Футбол | 11 февраля 2023, 08:10 21
Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ
Футбол | 11.02.2023, 18:20
Футбол | 12.02.2023, 02:45
Футбол | 11.02.2023, 22:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2023, 19:18 39
10.02.2023, 09:47
10.02.2023, 02:32 4
11.02.2023, 19:20 8
10.02.2023, 16:50 15
Футбол
10.02.2023, 08:34 2
11.02.2023, 14:15 16