Динамо Киев

Товарищеские матчи
12.02.2023, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 14:58 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:22
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Динамо – Политехника – 2:0. Спокойно и уверенно. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
12 февраля 2023, 14:58 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:22
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В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с румынской командой «Политехника» Яссы и одержало победу со счетом 2:0.
На 32-й минуте киевлян вывел вперед Назар Волошин, а на 65-й минуте перевес «Динамо» упрочил 18-летний Антон Царенко.
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