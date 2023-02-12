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Динамо Киев
12.02.2023, FT 2 : 0
Политехника Яссы
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 14:58 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:22
3419
0

Динамо – Политехника – 2:0. Спокойно и уверенно. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

12 февраля 2023, 14:58 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:22
3419
0
Динамо – Политехника – 2:0. Спокойно и уверенно. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с румынской командой «Политехника» Яссы и одержало победу со счетом 2:0.

На 32-й минуте киевлян вывел вперед Назар Волошин, а на 65-й минуте перевес «Динамо» упрочил 18-летний Антон Царенко.

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Источник Sport.ua
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