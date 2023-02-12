Динамо Киев

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с румынской командой «Политехника» Яссы и одержало победу со счетом 2:0.

На 32-й минуте киевлян вывел вперед Назар Волошин, а на 65-й минуте перевес «Динамо» упрочил 18-летний Антон Царенко.