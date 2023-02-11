Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграла Силекс
Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0
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Товарищеский матч. 11 февраля
Динамо – Силекс – 4:0
Караваев, 22, 30, 44 (пен.), Царенко, 89
Бенито, 71 – Катанич, 78
Динамо: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш
Состав Динамо с 65-й минуты: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцик, Царенко, Бенито, Н. Волошин – Супряга
Силекс: Божиновский, Лямалари, Петроски, Ристески (Речков, 60), Маневский (Катанич, 56), Серафимовский, Рамани (Ефтимов, 56), Милошавлевич, Ристовский, Турсин, Гиоргиевский (игрок на просмотре, 35)
Запасные: Велковский, Аллий, Стойчевский, Райковый, Манасиевский, Яневский, Андов, Николич, Ангелевский, Масевский
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