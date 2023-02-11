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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:56
571
2

Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграла Силекс

Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0

11 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:56
571
2
Первая смена сильнее второй. Динамо с хет-триком Караваева обыграла Силекс
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже...

Товарищеский матч. 11 февраля

Динамо – Силекс – 4:0

Караваев, 22, 30, 44 (пен.), Царенко, 89

Бенито, 71 – Катанич, 78

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Сирота, Попов, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш

Состав Динамо с 65-й минуты: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцик, Царенко, Бенито, Н. Волошин – Супряга

Силекс: Божиновский, Лямалари, Петроски, Ристески (Речков, 60), Маневский (Катанич, 56), Серафимовский, Рамани (Ефтимов, 56), Милошавлевич, Ристовский, Турсин, Гиоргиевский (игрок на просмотре, 35)

Запасные: Велковский, Аллий, Стойчевский, Райковый, Манасиевский, Яневский, Андов, Николич, Ангелевский, Масевский

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gorok
В першій зміні всю погоду робили Караваєв з Гармашем, ну а друга зміна не гірше, бо забракло ігрового часу, лише 25хв, може ще б забили, хто знає. Потішили вболівальників та і самих себе
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+2
Умник
Детки круто кричали на Мардане.
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+1
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