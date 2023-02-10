Динамо Киев

Товарищеские матчи
11.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 14:49 |
537
0
Динамо – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Очередной контрольный матч на сборе в Турции
10 февраля 2023, 14:49 |
537
0
11 февраля «Динамо» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет клуб «Силекс» из Северной Македонии.
Встреча начнется в 16:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2023, 10:34 6
Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинца в лондонский клуб
Футбол | 09 февраля 2023, 19:23 2
Кирилл Ковальчук видит потенциал в Максиме Брагару
Футбол | 09.02.2023, 21:48
Футбол | 10.02.2023, 13:29
Футбол | 09.02.2023, 16:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2023, 16:55 5
09.02.2023, 14:20 6
08.02.2023, 23:39 11
09.02.2023, 17:23 19
09.02.2023, 10:11 25
09.02.2023, 00:55 2
08.02.2023, 17:58 10
08.02.2023, 18:32