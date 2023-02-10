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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 14:49 |
537
0

Динамо – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Очередной контрольный матч на сборе в Турции

10 февраля 2023, 14:49 |
537
0
Динамо – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

11 февраля «Динамо» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет клуб «Силекс» из Северной Македонии.

Встреча начнется в 16:00.

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Источник Sport.ua
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