Динамо Киев

11 февраля «Динамо» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет клуб «Силекс» из Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 16:00.

Команда Мирчи Луческу в последних трех матчах на сборах постепенно набирает форму, выиграв три встречи, в которых киевляне забили 8 голов и пропустили только один.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Силекс», за которой можно следить в украинской версии сайта.