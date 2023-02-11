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11.02.2023 16:00 - : -
Силекс
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 02:44 |
41
0

Динамо – Силекс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

11 февраля 2023, 02:44 |
41
0
Динамо – Силекс. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

11 февраля «Динамо» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет клуб «Силекс» из Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 16:00.

Команда Мирчи Луческу в последних трех матчах на сборах постепенно набирает форму, выиграв три встречи, в которых киевляне забили 8 голов и пропустили только один.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Силекс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Силекс Динамо Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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