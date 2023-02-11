Динамо Киев

Товарищеские матчи
11.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 02:44 |
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Динамо – Силекс. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
11 февраля 2023, 02:44 |
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11 февраля «Динамо» на сборе в Турции проведет очередной контрольный матч. Соперником будет клуб «Силекс» из Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется в 16:00.
Команда Мирчи Луческу в последних трех матчах на сборах постепенно набирает форму, выиграв три встречи, в которых киевляне забили 8 голов и пропустили только один.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Силекс», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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