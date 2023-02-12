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Чемпионат Англии
Лидс
12.02.2023, FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
12 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:00
433
5

У Де Хеа юбилей, а у Рэшфорда снова гол. Ман Юнайтед вырвал победу у Лидса

«Красные дьяволы» обыграли хозяев поля со счетом 2:0

12 февраля 2023, 17:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:00
433
5
У Де Хеа юбилей, а у Рэшфорда снова гол. Ман Юнайтед вырвал победу у Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче был открыт на 80-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда. У английского форварда уже 9 голов в 2023 году. Жирную точку в матче поставил Алехандро Гарначо на 85-й минуте игры.

Интересно, что испанский вратарь «МЮ» Давид Де Хеа провел 400-й матч в АПЛ.

Сейчас «Ман Юнайтед» временно вышел на вторую позицию в АПЛ. В активе команды 46 очков после 23 туров, однако у ближайшего преследователя «Ман Сити» всего на 1 пункт меньше и 2 игры в запасе.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Рэшфорд, 80, Гарначо, 85

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Давид Де Хеа Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Лидс - Манчестер Юнайтед Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Умник
В какой игре подряд забивает Маркус?
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donnerwetter
Конечно Маркус. Ну кто ж его не знает.  
  И хороший подарок Давиду.
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