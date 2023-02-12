У Де Хеа юбилей, а у Рэшфорда снова гол. Ман Юнайтед вырвал победу у Лидса

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче был открыт на 80-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда. У английского форварда уже 9 голов в 2023 году. Жирную точку в матче поставил Алехандро Гарначо на 85-й минуте игры.

Интересно, что испанский вратарь «МЮ» Давид Де Хеа провел 400-й матч в АПЛ.

Сейчас «Ман Юнайтед» временно вышел на вторую позицию в АПЛ. В активе команды 46 очков после 23 туров, однако у ближайшего преследователя «Ман Сити» всего на 1 пункт меньше и 2 игры в запасе.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Рэшфорд, 80, Гарначо, 85