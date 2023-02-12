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Лидс
12.02.2023 16:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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12 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:04
26
0

Лидс – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Возможность продолжить горячую встречу

12 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:04
26
0
Лидс – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 февраля, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоится матч двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лидс


Аргентинский специалист Марсело Бьелса – живая легенда «Лидса», во главе с которым клуб триумфально возвращался в английскую Премьер-лигу, и, наверное, поэтому за него держались до последнего даже в той ситуации, когда «павлины» вообще не демонстрировали вменяемого футбола. С наследником его престола, американцем Джесси Маршем, разговор был коротким – почти год на своей должности продержался данный наставник, но уже в начале февраля, после поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), его уволили на 343 день пребывания в клубе, а команда тем временем остановилась в шаге от зоны вылета.

К слову, «Лидс» мог бы и оказаться ниже опасной черты, однако выдающийся матч команды под руководством временного главного тренера Михаэля Скабеле против «Манчестер Юнайтед» в итоге чуть ли не обернулся сенсацией. «Павлины» вели по счету в два мяча на «Олд Траффорд», однако более статусные соперники все-таки отыгрались. Имеется ли после этого у футболистов из Уэст-Йоркшира незакрытый гештальт? Очевидно, что да. Тем более, что против команды из Манчестера у них очень даже принципиальное «противостояние роз», а положение в турнирной таблице обязывает футболистов Скабеле искать заветные баллы в матчах против любых соперников.

Манчестер Юнайтед


Когда нидерландский специалист Эрик тен Хаг во главе «Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений с общим счетом 1:6 в новом сезоне, только ленивый не успел похоронить его тренерскую карьеру в Англии. Однако затем «Красные дьяволы» словно ожили, сумели обеспечить себе продвижение вверх по турнирной таблице чемпионата, выход в следующий раунд Лиги Европы УЕФА, пусть и не с первого места, и прямиком на каталонскую «Барселону» в плей-офф, а также получить неплохие перспективы к дальнейшему продвижению во всех турнирах. К слову, совсем скоро у «Юнайтед» финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла», однако сейчас не об этом.

У команды из Манчестера есть проблемы с результатами в Премьер-лиге, тогда как на следующей неделе уже предстоит давать бой на «Камп Ноу», а «Сити» и «Арсенал» тем временем также немного буксуют в своем прогрессе. И на этом фоне команда тен Хага еле спасает перенесенный матч восьмого тура на своем поле против «Лидса», не может обыграть «Кристал Пэлас» (1:1), а также уступает в лобовом столкновении «Арсеналу» (2:3). До «канониров» остается еще восемь очков и одна игра в запасе у соперников – в такой ситуации особо не разогнаться, а когда турниров для участия будет одновременно четыре, то и удержаться в тонусе будет непросто.

Ориентировочные составы


«Лидс»: Мелье – Фирпо, Вебер, Кох, Эйлинг – Маккенни, Адамс – Ньонто, Ааронсон, Саммервиль – Бэмфорд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Далот – Фред, Забитцер – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Вегхорст.

Не сыграют: Грей, Даллас, Родриго, Стрюйк, Форшоу, Купер, Перкинс, Рока, Синистерра – Эриксен, Каземиро, Мактоминей, Марсьяль, ван де Бек, Антони, Ван-Биссака.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага наберет очки в малорезультативной игре. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.01 по линии Parimatch.

12 февраля, воскресенье

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед»
Лидс. «Элланд Роуд». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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