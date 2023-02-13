12.02.2023, FT 0 : 2
Англия13 февраля 2023, 04:09 | Обновлено 13 февраля 2023, 04:35
47
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Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ
13 февраля 2023, 04:09 | Обновлено 13 февраля 2023, 04:35
47
0
В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».
Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля
Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Рэшфорд, 80, Гарначо, 85
Видеообзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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