Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Чемпионат Англии
Лидс
12.02.2023, FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 февраля 2023, 04:09 | Обновлено 13 февраля 2023, 04:35
47
0

Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

13 февраля 2023, 04:09 | Обновлено 13 февраля 2023, 04:35
47
0
Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Рэшфорд, 80, Гарначо, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Ман Сити – Астон Вилла – 3:1. Курьезная ошибка перед голом Гюндогана. Видео
ВИДЕО. Не пускают в Англию. Игрок Челси принес трофей сборной Бразилии
ВИДЕО. 23-й тур во Франции. Лион нанес поражение Лансу
Манчестер Юнайтед Лидс чемпионат Англии по футболу Давид Де Хеа Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Лидс - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Футбол | 12 февраля 2023, 17:30 13
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян

Деньги не пахнут

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Футбол | 12 февраля 2023, 21:24 52
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика

В матче «Вест Хэм» - «Челси» между испанским фулбеком и украинским вингером не было «химии»

Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Бокс | 12.02.2023, 05:00
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Футбол | 13.02.2023, 00:53
Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца
Футбол | 13.02.2023, 03:05
Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца
Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
11.02.2023, 17:15 15
Футбол
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 13
Футбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 17
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
12.02.2023, 19:24 4
Теннис
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности