В воскресенье, 12 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 12 февраля

Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Рэшфорд, 80, Гарначо, 85

Видеообзор матча: