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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 03:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 03:29
345
0

Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца

Донецкий клуб попытается подписать Бернарда Текпетея

13 февраля 2023, 03:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 03:29
345
0
Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард Текпетей

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» нацелился на 25-летнего ганского форварда болгарского «Лудогорца» Бернарда Текпетея.

Как сообщает Sports World Ghana, на игрока также претендует «Динамо» Загреб.

Интересно, что хорваты уже сделали предложение в размере 5 миллионов евро, однако, по информации источника, сейчас именно «горняки» близки к подписанию футболиста.

В текущем сезоне Текпетей провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 голов, а также отдал 7 ассистов. Бернард является основным нападающий «Лудогорца».

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трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Лудогорец Бернард Текпетей
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