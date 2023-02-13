Шахтер нацелился на 25-летнего топ-форварда из Лудогорца

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» нацелился на 25-летнего ганского форварда болгарского «Лудогорца» Бернарда Текпетея.

Как сообщает Sports World Ghana, на игрока также претендует «Динамо» Загреб.

Интересно, что хорваты уже сделали предложение в размере 5 миллионов евро, однако, по информации источника, сейчас именно «горняки» близки к подписанию футболиста.

В текущем сезоне Текпетей провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 голов, а также отдал 7 ассистов. Бернард является основным нападающий «Лудогорца».